Séfek Séfe: levágott állatfejekkel sokkolták a versenyzőket

A Séfek Séfe hétfői részében az egyéni főzésnél a máglyarakás hozzávalóiból kellett ételt készíteni, de nem desszertet, hanem főételt. Ehhez húst is kaptak, méghozzá levágott állati fejeket.

Különböző állatfejek érkeznek: kakasfej, a taraja is itt van benne, ez halfej, kacsafej nyakkal együtt, birka, a nyelve is itt van, sertésfej, és a végén egy borjúfej, és itt van a nyelve is a borjúnak