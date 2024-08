Csonka András reagált Milák Kristóf korábbi edzőjének nyilatkozatára: Nem hibáztatni kellene, hanem gratulálni

Szerdán Milák Kristóf ezüstérmes lett 200 méteres pillangóúszásban a párizsi olimpián, az utolsó hosszon hajrázta le őt a francia Léon Marchand, aki így a dobogó legfelső fokára állhatott.

Másnap Selmeci Attila, Milák korábbi edzője – aki a tokiói olimpián aranyéremhez segítette tanítványát 200 pillangón – azt nyilatkozta, volt benne egy kis félsz a finálé előtt, mert Marchand „kirobbanó formában érkezett”, felkészülése minden elismerést megérdemel, ahogy Miláké is. Az ezüstéremért is köszönetet mondott volt tanítványának. Szerinte nem a tehetségesebb, hanem a jobban felkészült versenyző nyert.

Mert bármennyire is tehetséges Marchand, hiszen a pillangó mellett mellen is fantasztikus úszásra képes, Kristóf a pillangóra született. Olyan adottságai, mint neki, senkinek sincsenek. Ha ő elvégzi ugyanazt a felkészülést, mint Tokió előtt, akkor most nem kérdéses, kinek szólt volna a himnusz.