Közel félmilliárd forintnyi kártérítést kapott a bankár a balul elsült lábhosszabbító műtétje után

Egy londoni banknál dolgozó nő 1 millió font (466 millió forint) kártérítést kapott, miután „5 pokoli évet” kellett átélnie egy rettenetes közvetkezményekkel járó lábhosszabbító műtét után – írja a Daily Mail.

Elaine Foo 2016-ban szánta rá magát, hogy véget vetve a zaklatásoknak, melyeket magassága miatt tapasztalt munkahelyén, elmegy a „lábhosszabbítás atyjaként” emlegetett Dr. Jean-Marc Guichethez, és addigi 158 centiméteres termetét 170-re módosítja. Az eljárások során a sebész kettéfűrészelte a combcsontokat, és mindkét csont belsejében egy rövid szakaszon kivájta a csontvelőt, majd teleszkópos fémrudakat helyezett be. A 49 éves nő bal lába azonban a műtét után eltört, míg a jobb lábába helyezett rúd szerinte magától meghosszabbodott, így két végtagja közt 16 centiméter lett a különbség, és a fájdalomtól csak mankóval tudott járni. Bár a Bank of America Merrill Lynch londoni székhelyén dolgozó Foo fájdalmai mostanra elmúltak, és kívánt magasságát is elérte, beperelte a beavatkozást elvégző orvost, amiért az pokollá tette az életét. Foo a bíróságon elmondta, hogy mikor jelentkezett a beavatkozásra, megmutattak neki egy hatoldalas dokumentumot, ami ismertette a lehetséges szövődményeket.

Olyan volt, mintha a jogosítványra gyakorolnál, miközben garantáltan autóbalesetre jelentkezel

– mondta Foo.

A plasztikai sebész tagadta az ellene felhozott vádakat, arra hivatkozva, hogy a törés és a késedelmes csontgyógyulás olyan szövődmények, amelyekre a nőt a műtét előtt figyelmeztették, így nem történt gondatlanság, valamint Foo „gyakran elutasította” tanácsainak követését, elhanyagolta a rehabilitációt, és olyan gyógyszereket szedett, amikkel szándékosan akarta tovább növelni lábai hosszát.

A két fél végül peren kívüli egyezségre jutott, és Dr. Guichet 1 millió font kártérítést fizetett korábbi páciensének, azonban arról még nem született megállapodás, hogy ki fizeti majd a bírósági eljárás költségeit.