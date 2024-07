Megbüntették a kerékpárost, mert megcsókolta a feleségét verseny közben

Megbüntették Julien Bernard-t, amiért megállt a Tour de France 7. szakaszán, hogy csókot adjon a feleségének – írja a BBC. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 200 svájci frankos (picivel több, mint 80 ezer forint) büntetést szabott ki a Lidl-Trek sportolójára.

All the love for Julien Bernard 🥰@lidltrek #TDF2024 pic.twitter.com/b34LEYwgJN

— Eurosport (@eurosport) July 5, 2024