Taylor Swift megölelte és megajándékozta Kobe Bryant kislányát a Los Angeles-i koncertjén

Március óta tart Taylor Swift nagysikerű The Eras nevű turnéja, aminek csütörtöki állomása Los Angelesben volt. Az énekesnő a 22 című dala közben szokás szerint odaajándékozza a kalapját egy rajongójának, ezúttal a szerencsés Bianka Bryant, a néhai Kobe Bryant kosárlabdázó hat és fél éves kislánya volt, aki egy ölelést és egy puszit is kapott Swifttől.

Taylor Swift egyébként 2015-ben találkozott Kobe Bryanttel, mikor a sportoló meglepetésszerűen megjelent az énekesnő Los Angeles-i koncertjén, hogy átadjon neki egy elismerést, amiért 16 teltházas koncertet adott az arénában, ahol ő is játszott annak idején.

Az NBA-sztár 2020-ban halt meg egy helikopterbalesetben, amelyben 13 éves lánya, Gigi és hét másik ember is életét vesztette. Feleségével, Vanessa Bryanttel Biankán és Gigin kívül két lányuk született még, a húszéves Natalia és a 3 éves Capri.

Vanessa Bryant több posztot is megosztott a csütörtöki koncertről az Instagramján, ennek például a negyedik oldalán látható, ahogy Swift megajándékozza Biankát.

Taylor Swift shares special moment with Kobe Bryant’s daughter Bianka, giving her the “22” hat at the Eras Tour in Los Angeles. pic.twitter.com/XpmDa41XC8

— Pop Crave (@PopCrave) August 4, 2023