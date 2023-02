3,8 millió dollárért árulják Gábor Zsazsa Palm Springs-i villáját

A People számolt be arról, hogy 3,8 millió dollárért eladóvá vált az a rózsaszín Palm Springs-i villa, ami egykor Gábor Zsazsa és idősebbik nővére, Magda tulajdonában állt.

A Little Tuscany luxusnegyed tetején elhelyezkedő rezidenciához három hálószoba és öt fürdőszoba tartozik, emellett 360 fokos kilátást nyújt a városra és a környező hegyekre.

Az ingatlanról készült fotókat ide kattintva lehet megnézni.

Zsa Zsa Gabor’s Pink Palace In Palm Springs Can Be Yours For $3.8 Million https://t.co/i9qIA0HIFz pic.twitter.com/ZswtINsUd2

— Forbes (@Forbes) February 7, 2023