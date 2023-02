Puskás Peti: Az öcsém könyörgött, hogy ne adjak neki csajozási tippeket

Szerinte Puskás Dani több szempontból is irtózik attól, hogy kövesse őt, mint testvérét.

A Fókusz egyik ma esti riportja azt járta körbe, hogyan befolyásolja az emberek személyiségét az, hányadik gyerekként születnek a családban. A témában megszólalt Czutor Zoltán és felesége, Czutor-Kilián Zsanett, VV Merci és Puskás-Dallos Peti is. Utóbbinak van egy mostohahúga és két édestestvére is, öccsével, Puskás Danival mindketten tagjai a The Biebers nevű formációnak. Róla az énekes azt mondta, meglátásai szerint nem volt jellemző, hogy utánozni akarta volna őt, mint bátyját.

Szerintem Dani nem akart engem követni, mint nagytestvért. Kifejezetten irtózik attól, hogy engem kövessen rengeteg dologban. Például emlékszem, amikor a csajozási tippeket adtam neki, akkor könyörgött, hogy ne tegyem, majd ő megtalálja a saját módját erre

– mondta az X-Faktor egykori mentora.