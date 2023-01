Sosem lesz annyi pénzünk, mint a világ leggazdagabb háziállatainak

Taylor Swift macskája a harmadik a toplistán.

Taylor Swift skót lógófülű macskája, Olivia Benson a világ harmadik leggazdagabb háziállata a 97 millió dollárra (több mint 36 milliárd forint) becsült vagyonával – írta meg a Daily Mail az All About Cats site listája alapján.

Swift macskája az Instagramon is népszerűségnek örvend, illetve az énekesnő több klipjében is szerepelt már (például a Me! és Blank Space című számokban), de leginkább reklámszerepeinek köszönhetően gyűjtötte össze vagyonát – feltűnt például a 2014-es Diet Cola reklámban.

Oliviát megelőzi a dobogón a 4,4 milló követővel bíró Instagram-sztár, Nala cica, 100 millió dolláros vagyonával (kb. 37,5 milliárd forint), valamint az első helyezett, VI. Gunthernek keresztelt németjuhász, a maga szerény 500 millió dollárjával (közel 190 milliárd forint) – összehasonlításul: a Forbes top 50-es listája alapján ő a kilencedik leggazdagabb magyar lehetne (ha magyar lenne és nem háziállat).

A brit rövidszőrű és sziámi keverék Nalát még kölyökkorában fogadták örökbe gazdái egy menhelyről, míg az Olaszországban élő IV. Gunther vagyonát és birtokait a Gunther Coorporation, vagyis a kutya gazdája, egy Maurizio Mian nevű gyógyszerész kezeli.