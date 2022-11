A klímaszorongás vezeti a múzeumokban kajával támadó aktivistákat

Amikor májusban megdobta csokitortával Leonardo da Vinci Mona Lisáját egy magányos, magát kerekesszékes idős asszonynak álcázó 36 éves klímaaktivista a Louvre-ban, még úgy tűnhetett, hogy csak elszigetelt jelenségről van szó. Az azóta eltelt hónapokban azonban megszaporodtak a párizsihoz hasonló akciók – melyek során az aktivisták vagy odaragasztják magukat a képek kereteihez (és festékszóróval odaírnak valamilyen üzenetet a kép mellé vagy alá), vagy valamilyen étellel kenik össze az anyagi és kulturális értelemben is rendkívül értékes műalkotásokat.

Ez rendszerint festményeket jelent – a múlt hétvégén például Claude Monet francia impresszionista festő legmagasabb piaci értékű festményét öntötték le krumplipürével Németországban –, de a legutóbbi ilyen akció során III. Károly király londoni Madame Tussaud panoptikumban kiállított viaszbábuját érte csokitortás támadás.

A klímaaktivisták utóbbi időben megszaporodó műalkotás-rongálásai apropóján összeszedjük 2022 nagy kajás merényleteit, és bemutatjuk az akciók mögött álló szervezeteket – melyeket, érdekes módon, részben és közvetve egy műkincsekkel is foglalkozó olajmágnás unokája pénzel.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we’ll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022