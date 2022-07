Ada a nyilvános szoptatásról: Bennünk van a para, hogy mit szól a Gizi néni a sarkon. De kit érdekel?

Németországban nem csinálnak ebből ügyet.

Nagyjából egy hete posztolt Pintér Adrienn Ada egy fotót a nyilvános szoptatás kérdésével kapcsolatban Instagramjára. Most a Reggeli stúdiójába kapcsolták Skype-on keresztül, a műsorvezető itt is megosztotta gondolatait a témáról, többek között abban a kontextusban, Németországban (ahol most él) miként viszonyulnak a kérdéshez.

Felhozott egy példát, mondván nemrég belebotlott egy anyukába, aki így etette a babáját.

Szerencsére sokan bevállalják ezt. Pont utána gondolkodtam el, hogy mennyit látok a melléből. Többször volt rajtam dekoltáltabb ruha, mint amit most a gyerek eltakar a mellemből. Tehát a szoptatás közben effektíve nem is látszik sok a ciciből. Általában azzal van a baj, hogy para van bennünk, mit szól a Gizi néni a sarkon. Kit érdekel? Mi közünk van ahhoz, ki mit csinál? Amíg engem nem bánt, nem érdekel. Ennél sokkal sértőbb dolgokat látunk a strandon, szórakozóhelyen. Ez ilyen magyar temperamentum, hogy mindig, mindenbe bele kell szólni.

Ada úgy látja Németországban, elfogadóak a nyilvános szoptatással kapcsolatban.