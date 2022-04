Ismert salgótarjáni vállakozó halt meg a szombati balesetben, Győzike is gyászolja

Zagyvaszántón a 21-es főúton történt halálos baleset szombaton kora este. Mostanra kiderült, ismert salgótarjáni vállalkozó az áldozat, írja a Blikk. A balesetben egy Porsche lesodródott az útról, és felborult, vezetője pedig meghalt. A Blikk a Baleset-Infóra hivatkozva megírta, hogy az autót B. Tamás, 22 éves salgótarjáni vállakozó vezette.

Azóta az is kiderült, hogy a baleset helyszínén Gáspár Győző is megjelent, majd később a Facebookon is búcsúzott barátjától: