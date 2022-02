Rihanna az új albumáról: A rajongóim megölnének, ha ennyi év várakozás után gyerekdalt adnék ki

Biztosított mindenkit, tervben van, hogy zenével is foglalkozik majd a jövőben.

Pár hete jelentette be Rihanna, hogy első gyerekével terhes, akit a rapper A$AP Rockyval közösen nevelnek majd. Azóta már megírtuk, hogy az énekes úgy nyilatkozott, imádja, hogy végre nem kell tovább takargatnia terheshasát. A hír bejelentése óta nemrég interjút is adott egy magazinnak, melyben természetesen mi másról, mint a várandósságáról kérdezték. Az interjúban még szóba került az is, ami már évek óta lázban tartja Rihanna rajongóit, mégpedig, hogy mikor adja ki legújabb albumát, ha egyáltalán tervezi.

Jelenleg egyszerre csak egy dologra koncentrálok, viszont igen, lesz még zene, amit tőlem hallhattok majd és ne aggódjatok, az rendes zene lesz. Tudom, hogy a rajongóim megölnének, ha ennyi év várakozás után valami gyerekdalt adnék ki.

