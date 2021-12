A Nagy Ő: Annabella szakításként élte meg, hogy Tóth Dávid nem őt választotta

Utólag már kétségei vannak, hogy jó páros lettek volna.

Az újraélesztett A Nagy Ő már véget is, a pénteki fináléban pedig kiderült, hogy a maradék két versenyző, Laura és Annabella közül melyiküket választja a műsor főszereplője, Tóth Dávid. Annak ellenére, hogy sokáig úgy tűnt, Annabellával lett legszorosabb a kapcsolata, és az utolsó este még együtt is aludtak, inkább Laurát választotta, akivel azóta különben már szét is mentek.

Annabella a finálé után a Blikk kérdésére elmondta, mennyire csalódott volt Tóth döntésében, és arról is beszámolt, utólag már nem olyan biztos abban, hogy jó párost alkottak volna.