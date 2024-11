Kiléptetné az EU-ból Németországot az AfD

Elkerülhetetlen Németország kilépése az Európai Unióból, amely helyett létre kell hozni egy új közösséget – egyebek mellett ezt tartalmazza az Alternatíva Németországért (AfD) frissen elkészült választási programtervezete, amelynek legfőbb elemeit a Telex ismertette.

Mint ismert, a német kormánykoalíció széthullása miatt a tervek szerint 2025 februárjában előrehozott parlamenti választásokat tartanak Németországban. Az AfD januárban véglegesíti majd a programját, de a most nyilvánosságra hozott tervezet szerint a párt azzal az üzenettel fut neki a választásoknak, hogy Németországnak ki kell lépnie az EU-ból. Egy kemény kilépés viszont kontraproduktív lenne, ezért tárgyalásokat kellene folytatni mind az uniós tagállamokkal, mind azokkal, akik érdeklődnének egy új közösségbe való belépés iránt. Az AfD az eurózónából is kiléptetné az országot, a párt szerint a németek jobban járnának egy saját, stabil valutával, mint az euróval. Az nem derül ki a programtervezetből, hogy az eurózónából való kilépés után milyen pénzt vezetne be a párt, de a készpénz védelme például szerepel a programban, és a bitcoin szabályozásán is lazítanának.

A 85 oldalas dokumentumban szó esik még egyebek mellett arról, hogy az abortuszt kizárólag akkor tennék lehetővé, ha a magzat nemi erőszak miatt fogant, vagy az anya élete veszélyben van.

Az AfD visszaállítaná a kereskedelmet az oroszokkal, Ukrajnáról pedig csak annyit írnak, hogy nem kellene felvenni őket a NATO-ba és az EU-ba. A tervezetben szó esik a klímaváltozásról is: úgy vélik, a klímavédelemnek sincs semmi értelme, ezért a párizsi klímaegyezményből is kiléptetnék Németországot. Menekülteket sem fogadnának be, az ott illegálisan tartózkodókat hazaküldenék, a Földközi-tengeren kimentett embereket pedig észak-afrikai országokba küldenék – írja a Telex.