Szájer József: Nem volt eresz azon a házon

Nem egy karikatúra vagyok, nem egy esemény határozza meg az életemet, még ha az az esemény fontos és jelentős is volt az életemben és a politikatörténetben. Nem egy tapasztalatlan, semmirekellő politikusnak ért véget a politikai tevékenysége, hanem valakinek, aki a harminc év alatt letett valamit az asztalra

– fogalmaz Szájer József abban a szombaton megjelent interjúban, amit a Telexnek adott.

Mint ismert, a fideszes politikust a pandémiás lezárások idején, 2020 novemberében Brüsszelben kapták el a belga rendőrök, amint egy ereszcsatornán lemászva elmenekült egy szexpartiról, és a belga ügyészség tájékoztatása szerint kábítószert is találtak nála. Szájer ezután nemcsak az EP-képviselőségről, hanem a Fidesz-tagságáról is lemondott. 2021 márciusában ugyanakkor azt közölte, hogy a gyülekezésitilalom-sértési és drogbirtoklási ügyét a hatóság jogkövetkezmény nélkül lezárta, hivatalos eljárás nem indult ellene. Szájer nemrég bejelentette hogy elfogadta Schmidt Mária felkérését, és a XXI. Század Intézet keretein belül létrehozza a Szabad Európa Intézetet.

A Telex-interjúban Szájer úgy fogalmaz: „a magánszférámhoz senkinek semmi köze, sem a rendszertől függően, sem a rendszertől függetlenül. Így aztán annak a nyilvános tárgyalása nemcsak indokolatlan, hanem jelentős részben jogsértő és méltánytalan is.”

Én szabadságharcos vagyok, és 1990-ben is amellett álltam, hogy Magyarországon mindenki szabadon élhesse a magánéletét és a politikai életét is. (…) Én azt az elképesztően zajos műfelháborodást látom képmutatásnak, ami ezzel kapcsolatban volt. Nem tudnak bizonyítékot mutatni arra, hogy az én magatartásom gyűlöletkeltő lett volna. Ha ebben az elképesztő mértékű, több kötetnyit kitöltő, rólam szóló cikkirodalomban, a tevékenységemről készült összes feljegyzésben, parlamenti jegyzőkönyvekben, beszédleiratokban, tévéinterjúkban egyetlen olyan mondatot tudnak mondani, ami ezt igazolja, akkor aláírnám ezt az egészet. Így nem tudom

– fogalmazott Szájer. Hozzátette: „azt gondolom, hogy olyan határátlépések történtek, amelyeket én nem érdemeltem ki. (…) Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Olyan dolgot követtem el, amellyel a választók bizalmát eljátszottam. De ez politikai kategória. Engem ebben az egész történetben csak azok az elemek sértettek, amikben hazugságokat állítottak, és amelyekben a különböző tudósítások a magánszférám legbelső körébe hatoltak be.” Példaként említette, hogy „nem volt eresz azon a házon. A helyszín sem az, amit teleposztoltak már megbukott politikai erők emblémáival.”

Egy nyilatkozattal nem tudom megváltoztatni azt a mémet, ami rólam kialakult, én ezzel fogok élni az életem végéig. Ebben a tekintetben áldozata vagyok annak a nyilvánosságbeli vesszőfutásnak, amit ellenem indítottak. Ilyen reakciót nem érdemeltem, és a tevékenységemmel sem érdemeltem ki.

Szájer leszögezte: túlnyomó többségben ma is tudja vállalni azt, amit a Fidesz csinál kormányzó pártként. Hozzátette: „van egy csomó bajom a jelenlegi Fidesszel, de ezeket nem maguknak fogom elmondani.”

A Fidesz… majdnem tökéletes

– fogalmazott, de később pontosított: csak „vicceltem.”

Mint mondta, nem kellett Orbán Viktor engedélye ahhoz, hogy visszatérjen. „Nem tudom, hogy ő mikor értesült, de szerintem természetes volt, hogy nem fogok szájkosarat tenni a számra az életem végéig. A nyilvánosság előtt cikkekkel, véleményekkel, akár politikai természetű véleményekkel fogok megjelenni. Jelentős részben magánéleti természetű, hogy ennek miért most jött el az ideje. Most nem a politikába tértem vissza, hanem elkezdtem dolgozni, gondolkodni olyan kérdéseken, amelyek már korábban is érdekeltek.

Természetesen a kollégáimmal, ismerőseimmel rendszeresen találkoztam. Ahogy a miniszterelnökkel is, ez nem titok, ő maga is elmondta. De ez nem volt téma közöttünk. Arról kellene beszélnünk, ha vissza szeretnék menni a Fidesz listájára, akár az Európai Parlamentbe, akár az Országgyűlésbe, de ahhoz nem kell az engedélye, hogy én elmondjam a véleményem különböző közösségi, társadalmi, egyéb kérdésekben

– mondta Szájer József a Telexnek.