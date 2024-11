Alex Soros JD Vance-szel viccelődött

JD Vance, Donald Trump megválasztott elnök leendő alelnöke kiposztolt egy képet az X-re arról, ahogy Trumppal közösen felszolgálják a hálaadási vacsorán azt a térképet, ami a győzelmüket mutatja az elnökválasztáson.

A képen Vance egy női alakra photoshoppolta rá a saját fejét, és az eredeti képen a női alak férjére Donald Trumpét.

Alex Soros, Soros György üzletember fia ezt a képet azzal a szöveggel reblogolta, hogy

Íme:

Don’t worry JD-we’ll always fight to protect your right and freedom to be whoever you want to be! https://t.co/DMRjHjenRw

— Alex Soros (@AlexanderSoros) November 29, 2024