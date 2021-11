Dér Heni megmutatta, hogy már gyerekként is táskás volt a szeme

Nem az öregedés miatt változott meg.

Az énekesnőt sokszor kritizálják, ha smink nélküli fotót posztol magáról. A kommentelők általában azzal szokták támadni, hogy megöregedett és látszik az arcán a kialvatlanság. Dér Heni viszont egy gyerekkori fotóján mutatta meg, hogy már kicsiként is így nézett ki. Egyúttal azt is elmondta, hogy a fia – akit utoljára három hónapos korában mutatott meg – is az ő szemét örökölte.

Kapcsolódó Dér Heni megmutatta 3 hónapos kisfiát Ezúttal már az arca is látszik a fotókon.

Igenigen, már ott is látszott a fejemen, mennyit éjszakáztam..:)) Ennyit arról, hogy megöregedtem..:)) #benitisztaén #megtisztaapja #aszememindenképpazenyém #előkerültekagyerekkorifotók #ezakedvencem #ezannyiraén