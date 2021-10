Álarcos Énekes: Bedobták az utolsó szuperkártyát, Lotfi Begi lelepleződött

Új karakter érkezett a Gorilla helyére.

Az Álarcos Énekes hetedik adásában Szabó Zsófi szuperkártyáját is felhasználták a nyomozók és mivel sikerült is eltalálniuk, hogy a Gorilla jelmez alatt Lotfi Begi van, ezért két álarcos is lelepleződött. Az adás végén Zámbó Krisztián vette le magáról a Szarvas fejet.

A négy szuperkártyából egyébként csak a Szandiét dobhatták a kukába, miután azt tippelték, hogy Oszvald Marika a Kacsa, – akiről a legutóbbi adásban derült ki, hogy igazából Kiszel Tünde – Nagy Ervin és Fluor Tomi sikeresen használta fel a lehetőséget, ahogy most Szabó Zsófi is. Így a Gorilla helyett új jelmezes érkezett, méghozzá az Automata.