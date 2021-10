Álarcos Énekes: A Gorilla kicsit elnézte a koreót, leesett a színpadról

Szabó Zsófi és Szandi sikoltoztak is egyet miatta.

Az Álarcos Énekes legutóbbi adásában nemcsak a leleplezés okozott izgalmakat, hanem a Gorilla produkciója is, akivel kapcsolatban egyébként még mindig csak vakon tapogatóznak a nyomozók. Felmerült már Gáspár Laci és ÉNB Lali neve is, de Szandi most azt gondolja, hogy sportoló lehet, amit abból szűrt le, hogy a jelmezes jól megoldotta a bakit előadás közben.

Mondtam, hogy sportoló. Biztos, hogy sportoló

– kiabálta Szandi, miután Szabó Zsófival abbahagyták a sikkantgatást, amiért a versenyző lelépett a színpadról a koreográfia közben.