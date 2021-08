Nagy Alexa a Survivorről: Lesz olyan, hogy nem úszom meg sírás nélkül

Többi között Gáspár Evelin, Járai Máté és Széphalmi Juliska mellett Nagy Alexa is szerepel a Survivor idei szériájában, mely augusztus harmincadikán startolt el az RTL Klubon. Még a verseny megkezdése előtt, Dominikára érkezve mindenkit megkérdeztek róla, milyen tervekkel és gondolatokkal vág neki a túlélő realitynek. Nagy Alexa például elárulta, elég nagy esélyt lát arra, hogy egy ponton elsírja magát, merthogy egyébként is gyakran törik el nála a mécses.

Bármi is jön, azt kibírom. Valószínű, hogy lesz olyan, hogy nem úszom meg sírás nélkül, mert egyedül is, ha csak a kocsiban ülök és egy olyan gondolat suhan át rajtam, ami egy kicsit is megcsavarja a szívemet, már potyognak a könnyeim. De az alap elhatározásom, hogy keményebb leszek, mint valaha