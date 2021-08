A randiapp megtalálta a tökéletes partnert a nőnek, de ő nagyon kiakadt ezen

A randizás nem egy egyszerű menet, akkor sem, ha ennek megsegítésére létrehozott applikációt használunk. Egyik randiapp sem tökéletes, hiába kalapálják az algoritmusaikat, mindegyiknek van valami hátulütője, a Tindernek, a Buble-nek, a Hinge-nek is.

Ez utóbbit használja (de lehet, inkább múltidőben kellene erről írni) Rosie Holt. A Hinge feldobott neki egy lehetőséget, hogy találkozzon a „legjobban passzoló” sráccal.

Remek!

Lenne.

A fotón és a néven ugyanis elszörnyülködött a nő. A saját testvérét ajánlotta fel neki az alkalmazás.

Hinge has just suggested I match with my brother. FML. pic.twitter.com/j1YrXI6jNN

— Rosie Holt (@RosieisaHolt) August 15, 2021