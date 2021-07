Túl korán elnémult hangok – nem adott hosszú életet a sors a Voice énekeseinek

Gyilkosság, hirtelen halál, gyógyíthatatlan betegség szólította el idő előtt a tehetségeket.

Július 10-én meghalt egy fiatal orosz énekes. A korábban a Voice Kids műsorban (is) szereplő Filipp Litvinov egy Moszkva közelében található faluban robogózás közben zenét hallgatott, és nem vette észre a közeledő HÉV-szerelvényt. 14 éves volt. Nem ez az egyetlen tragédia, ami a Voice tehetségkutató nemzetközi történetét beárnyékolja. A halálokok különbözőek – súlyos betegség, emberölés, öngyilkosság –, ami közös az esetekben: nagy tehetségek távoztak fájdalmasan korán.

Filipp Litvinov 2021 márciusában léphetett a Voice Kids színpadára. Chuck Berry Johnny B. Goode című számának orosz nyelvű dalát adta elő – a zsűritagok nem értékelték a produkciót, nem fordultak meg (a válogatókon az énekesnek háttal foglalnak helyet a mesterek, és csak akkor fordulnak meg, ha az énekes hangja megtetszik nekik), annál lelkesebb volt a közönség.

A Voice Kids ugyan nem indította be Filipp karrierjét, de talán nagy jövő állt volna a fiú előtt. Ám a sors másképp akarta.

Litvinov rajongása a motorokért családi örökség: a fiú apja korábban motokrossz-bajnok volt. Filipp télen megtanult motort vezetni, és nyáron, amikor a család a Moszkva közelében található dácsára (nyaralóba) utazott, a fiú kapott egy robogót, hogy próbálgathassa a nem túl forgalmas falusi utakon.

Amint azt megírtuk, július 10-én este is robogózott a környéken; egy HÉV-megállóhoz érve nem vette észre az érkező szerelvényt. Többen is üvöltve próbálták figyelmeztetni a veszélyre, de mivel Filipp zenét hallgatott – fülhallgató volt rajta –, nem hallotta meg a kiáltásokat. A fiú életét már nem lehetett megmenteni.

Tragikus hirtelenséggel

Alekszej Szafiulin az orosz Voice hatodik évadában tűnt fel, 2017-ben. Filipp Litvinovval ellentétben túljutott a válogatón, sőt: csaknem a döntőig menetelt. Volt is énekesi tapasztalata, hiszen színész múlttal érkezett a show-műsorba.

Szafiulin is fájóan korán távozott az élők sorából. 2019 júniusában hirtelen rosszul lett otthonában, és már nem is tért többé magához. Az orosz Cosmopolitan azt írja, hogy az énekesnek rendkívül sok fellépése volt akkoriban, kialvatlan volt, és talán a rendkívüli hőség is megterhelhette a szervezetét. Környezetében úgy tudták, hogy makkegészséges volt. 44 évet élt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Аlexey Safiulin (@alexeysafiulin) által megosztott bejegyzés

Andrej Davidjan viszonylag ismert énekesként, 57 évesen érkezett a műsorba, a 2013-ban sugárzott második évad egyik kiemelkedő versenyzője volt. A Georgia on my mind című dalt vitte a válogatóra, és a produkció hallatán mindegyik zsűritag hátrafordult. Egyikük állítólag azt mondta kollégáinak, hogy a hang alapján fekete versenyzőre tippelt.

Davidjan 2016 őszén, hatvanéves korában vakbélgyulladással kórházba került. A műtét sikerült, de három héttel később az énekes összeesett, infarktust kapott. Három napig kómában feküdt, majd a szervezete feladta a küzdelmet.

Amerikai álmok

A szomorú orosz énekessorsok híre kevésbé jutott el a nemzetközi sajtóba, annál többen értesültek az amerikai Voice versenyzőinek haláleseteiről. Mindössze 49 év jutott például a tehetségkutató legelső, 2011-es évadában feltűnt Beverly McClellannek. Az énekesnőnek már öt szerzői kiadású lemeze jelent meg, mire bekerült a műsorba. A Voice-ban is emlékezeteset alkotott: Christina Aguilera csapatában versenyezve döntős lett, ahol a megosztott harmadik/negyedik helyen végzett.

2018 márciusában McClellan megtudta, hogy súlyos beteg: méhtestrákot diagnosztizáltak nála. Még abban az évben, októberben elhunyt.

Anthony Riley a nyolcadik évadban robbanthatott volna nagyot, miután már a meghallgatáson néhány hang után valamennyi zsűritagot megfordulásra bírta az I Feel Good-dal.

A rendkívüli tehetség előtt kitárultak a kapuk, Pharrell Williams csapatába került – ám egyszer csak eltűnt a műsorból, „egészségügyi okokra” hivatkozva. Mint később kiderült, rehabra ment. A démonai legyőzték, 2015. június 5-én öngyilkos lett. 28 éves volt.

Janice Freeman a 13. évad játékosa volt (2017). Miley Cyrus mentorálása alatt bontogatta szárnyait, a 11 legjobb közé jutott. A méhnyakrákot túlélő énekesnő 2019 tavaszán súlyos tüdőgyulladással küzdött, március 2-án vérrög keletkezett a szervezetében, ennek következtében – 33 éves korában – elhunyt. Cyrus később bejelentette, hogy támogatni fogja Freeman családját, az özvegyen maradt férjet és kislányukat.

Lövések

A műsor nemzetközi történetének egyik legszomorúbb – és legismertebb – története Christina Grimmie-é. A 2014-es amerikai Voice-ban az Adam Levine csapatában versenyző énekesnő harmadik helyezést ért el. A műsor után mentora kiadójánál elkészítette első albumát, és koncertturnéra indult. 2016. június 10-én az orlandói koncertje után Grimmie éppen autogramot osztott a rajongóknak, amikor egy fanatikus rajongója, Kevin James Loibl ölelésre utaló mozdulattal, tárt karokkal közelített felé, majd háromszor rálőtt.

A férfi fegyverekkel megpakolt táskával érkezett a koncertre, kizárólag azzal a szándékkal, hogy végezzen a sztárral.

A gyilkosra rávetette magát Grimmie bátyja, dulakodni kezdtek, Loibl kiszabadult a szorításból, de saját magát lőtte agyon. Az énekesnőt kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. 22 éves volt.

Lövés okozta a kambodzsai Voice egyik szereplőjének halálát is – a gyilkos azonban saját férje volt. San Sreylai 2016-ban indult el a tehetségkutatón, féltékeny párja nem tudott megbékélni ezzel a döntésével. Az énekesnő karrierje beindulni látszott, hiszen nemcsak a válogatón szerepelt ragyogóan, de egészen a döntőig jutott. A verseny közben úgy döntött, hogy – bár két gyerekük is volt – véget vet a házasságának, a férj azonban ezt nem tudta feldolgozni: egy évvel később egy szépségszalon előtt rálőtt a 23 éves San Sreylaira, majd magával is végzett.