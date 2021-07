A barátság extrákkal csak rövid ideig működhet

Az alkalmi kapcsolatok egyik legérdekesebb fajtája a „barátság extrákkal”, ami több az egyéjszakás kalandnál, több a tinderes gyorsrandiknál, de a szexkarbantartó típusú alkalmi kapcsolatoktól is eltér, mivel olyasvalakivel alakítunk ki ilyen kapcsolatot, akivel szeretünk időt tölteni, van kölcsönös érdeklődésünk, és összeköt minket a szeretet vagy valamiféle kapcsolat. A szex csak kiegészíti ezt. Éppen emiatt nehéz érzelmileg távol maradni annyira, hogy ne akarjunk többet.

Természetes, ha megjelennek idővel az érzelmek

Erős fizikai vonzerő, kellemes beszélgetések, szórakoztató partner – ezek a jellemzői a „barátság extrákkal” kapcsolatokban a választott partnereknek. A gond csak az, hogy minél jobb együtt beszélgetni, viccelődni, időt tölteni és szexelni, annál biztosabb, hogy az egyik fél hamarosan többet szeretne. Hiszen ha belegondolunk, éppen ezek a jó párkapcsolat alapjai. Érzelmei pedig a legtöbb embernek vannak, így a jó szexszel járó érzelmi közelség bekövetkezik előbb vagy utóbb. Ezt pedig kiegészíti, hogy meghallgatjuk egymást és szeretünk egymással időt tölteni.

A barátság extrákkal az a fajta kapcsolat, amiben az intimitás és a szenvedély lehet erősebb, azonban az elköteleződés nem történik meg. Általában az az alapja, hogy egyik partner sem ragaszkodik a másikhoz érzelmileg, nincs tehát kötődés, nem hiányoznak egymásnak, randizgatnak másokkal is. Kapcsolatuk pusztán haveri jellegű, ami annyit jelent, hogy nincs elvárás, nincs közös cél, és talán még azt sem beszélik meg, hogy mikor találkoznak legközelebb. Ezt a fajta könnyedebb viszonyt akkor választjuk, amikor egy komolyabb kapcsolat véget ért. Sebnyalogatásra tökéletes lehet, főleg, ha csúnya kudarccal zárult az előző kapcsolat. Az első pár alkalom a lazább szexkapcsolatban sikerélményt hozhat, azonban minél tovább tartanak a közösen töltött együttlétek, annál biztosabb, hogy jönnek az érzelmek is. Ami teljesen természetes.

Ugyanazzal az emberrel többször szexelni, és az idő előrehaladtával semmit sem érezni iránta, nem természetes folyamat. Ez olyan fokú érzéketlenséget jelentene, ami a pszichopátiás személyiségekre jellemző.

Valamennyi érzelem tehát biztos, hogy ki fog alakulni – ha nem is szerelem, de valamiféle kötődés megjelenik, ahogyan felbukkanhat az is, hogy hiányzik a másik, jó lenne vele valamiről beszélgetni. A barátság extrákkal kapcsolatnak tehát megvan a maga forgatókönyve, ami a következő:

két ember eldönti, hogy jól érzik magukat együtt, és vonzódnak egymáshoz,

elkezdenek egymással lefeküdni,

minden egyes szexnél megjelenik egyfajta érzelmi közelség, ami a szex gyakoriságával mélyül,

aztán egyikük rádöbben arra, hogy érzelmei vannak, többet szeretne.

A szeretetnyelvet akarva-akaratlanul használjuk az alkalmi kapcsolatokban is

A szex nem pusztán fizikai, testi dolog, annál sokkal mélyebb, tartalmasabb is lehet. Jó hatással van a mentális egészségünkre, lelki kötődést alakít ki, olyan erőset, hogy akár egy családot is képes legyen alapítani két ember. Tartós, folyamatos és erős köteléket képes kialakítani. Éppen ezért fordul elő igen sokszor, hogy mielőtt még az érzelmek elmélyülnének, az egyik fél inkább kilép a haveri szexkapcsolatból. Ahhoz, hogy még kevésbé érezze valaki az elköteleződést, észszerű döntésnek tűnhet, hogy több partnere is legyen és váltogassa őket. Ez gyakorlatilag csak időhúzás, hiszen előbb vagy utóbb ezekben a kapcsolatokban is kialakulhatnak érzelmek.

Az öt szeretetnyelv is bizony jelen lehet ezekben a lazább szexkapcsolatokban, hiszen ha felmegyünk a másikhoz, lehet, hogy viszünk egy csokor virágot, bort, pezsgőt, vacsorát. Megöleljük, megpusziljuk, összeér a bőrünk. Minőségi időt töltünk együtt, legyen az akár játék vagy filmnézés. Az ajándékozás, a testi kontaktus, a dicséret és a minőségi idő megvannak, tehát az öt szeretetnyelvből négyet máris használunk. Pedig lehet, hogy tényleg nem tervezünk ott és akkor többet a szexnél. A szeretetnyelvek miatt lehet könnyű félreérteni a partner viselkedését, az érzelmileg jobban bevonódó fél azt hiheti, mégiscsak lehet ebből több az alkalmi szexnél.

A barátság és a szex együttesen az elköteleződés nélkül eltér a romantikus szerelmi kapcsolatoktól. Így is kellemes és izgalmas kaland lehet akkor, ha meghatározzuk az időbeli kereteket (meddig vagyunk együtt, alszunk-e együtt és hasonlók), ha azt is megbeszéljük, mennyit csetelünk vagy telefonálunk egymással hetente. A szabályok felállításával és betartásával tovább is bírható pár hónapnál a barátság extrákkal kapcsolat, azonban illuzióink ne legyenek:

egy évnél tovább nagy eséllyel nem fog tartani.

Egész egyszerű a válasz, hogy miért nem: egy év elteltével minden emberi kapcsolat fejlődik, változik, a párkapcsolatok ilyenkor kerülnek abba a fázisba, hogy a két ember összeköltözik, nyaralást terveznek, és a családjaik is bekerülnek az életükbe. Ezeket mind kihagyjuk a lazább kapcsolatokban, amik így nem tudnak tovább fejlődni. A fejlődés a barátság extrákkal kapcsolatban kimerül a szakításban vagy a végleges barátságban, szex nélkül.

