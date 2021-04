Hatalmas bulit csaptak egy sztriptíztáncossal az építkezésen, mindenkit kirúgtak

Komoly botrány kavarodott abból, hogy a Twitterre olyan képek kerültek ki, amelyen egy torontói építkezésen a munkások egy sztriptíztáncossal buliznak, az egyik fotón egy üveg vodka is feltűnik.

A térség egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége, a Mattamy Homes elismerte, hogy az egyik építkezésükön készültek a felvételek, és elmondták „rendkívül helytelen és teljesen elfogadhatatlan” amit a gipszkartonozó alvállalkozójuk, a Nelmar Drywall munkatársai tettek. A Nelmar is elítélte a történteket, a képeken látható férfiakat mind kirúgták, és ígérték, lépéseket tesznek, hogy ilyen többé ne fordulhasson elő – írta a CBC News, amely egy videót is megszerzett, amiben két férfi a táncoló nőt fogdossa.

@MattamyHighRise KNOWS HOW TO THROW STRIPPER PARTIES IN HOMES THEY ARE WORKING IN… THIS SHIT AINT RIGHT NELMAR DRYWALL @CTVToronto @CP24 @CBCToronto @globalnewsto @globalnews @TheTorontoSun @TorontoStar #MATTAMYHOMES pic.twitter.com/c4oBLUEGr8

— jamal mcann (@JamalMcann) April 15, 2021