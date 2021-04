Szenzációs a kutya, aki először látja Darth Vadert

Zseniális pillanatokat köszönhet a világ a rustymetalcreation nevű TikTok-fiók tulajdonosának.

Az általa közzétett felvételen azt láthatjuk, amint egy gazdi Ellie nevű kutyájával nézi a Star Wars – Egy új remény című filmet (ez a negyedik rész, azaz ami elsőként került mozikba, és nálunk Csillagok háborúja címen vetítették). A film éppen annál a jelenetnél tart, amikor először jelenik meg Darth Vader.

A főgonosz komoly hatást gyakorol a golden retrieverre:

A videó tiktokos verziója gyorsan eljutott a közel 4 milliós nézettségig, majd a felvételt feltöltötte egy Rex Chapman felhasználónevű twitterező, itt már a 7,6 milliót is átlépte a megtekintések száma.

Majd jött Mark Hamill.

A Luke Skywalkert játszó színész a következő szavakkal osztotta meg a videót:

Smart dog. I only wish I’d thought of hiding behind the couch when I first met him. https://t.co/oi7XtNy8lA

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 8, 2021