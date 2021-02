A minnesotai Duluthban annyira dermesztő hideg volt, hogy megfagyott egy kinn hagyott farmernadrág – írja a Fox32.

A Meteorológiai Szolgálat munkatársai megosztották a Twitteren a jegessé vált nadrágot. A farmergatya a -25 fokban fagyott meg.

Well, folks, it’s so cold here in #Duluth, we are freezing our pants off. 🤣 This pair of pants has froze solid and is standing by itself! 630 AM temperature is -25 degrees. 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/Rhu3DmPYOO

— NWS Duluth (@NWSduluth) February 7, 2021