Még ezek a képek sem segítenek a pandémiás ünnepeken

Vannak képek, amiket lehetetlen felhasználni, mi most mégis megtesszük.

Mindenhez és mindenre vannak stockfotók. Ezzel az alapvetéssel kezdtük tavaly, a stockfotók „legjobbjait” összegyűjtő cikkünket. Persze ez nem teljesen igaz, mert – ahogy a tételmondatunkból is következik – ez egy olyan kút, aminek nincsen alja.

Ahogy akkor, most is összegyűjtöttünk egy csokorra valót, ám kicsit szűkítettük a kört, vagyis a témát: aktuálisabbak leszünk, ami ebben az esetben nem jelent mást, minthogy olyan képeket veszünk sorba, amelyeket most, a pandémia sújtotta ünnepi szezonban használni lehetne. Reméljük, hogy mégsem teszi meg senki.

Az biztos, hogy 2020 mindannyiunkból többet vett ki, mint általában egy év szokott. Jól látszik ez a „boldogtalan anyóson” is, aki Mikulásnak öltözött. A kép címe azt mondjuk eltalálta, hogy ez a nő nem a legboldogabb tagja a világ társadalmának, elég nyomorult fejet vág, de hogy Mikulásnak öltözött volna? Képzeljük el a pirospozsgás szakállas öregembert egy hajráffal, amint csápszerűen még kétszer látszik az arca. Lehet, hogy ez a nő is emiatt tűnik meggyötörtnek.

A következő fotó biztosan nem a maszk helyes használatának az ábrázolása. Az egész sorozat egyébként eléggé zavarba ejtő, és nem csak azért, mert a Mikulás mérete szinte képenként változik, hanem megformálója egyfajta militáns bácsi, injekciós tű-gépfegyverrel a kezében. És ezen láthatóan ő csodálkozik a legjobban.

Túlöltözve. Bár idén a karácsonyt nem lehet felhőtlenül megünnepelni a családtagokkal, de ha már lehetőségünk van valakivel találkozni, akkor ne essünk túlzásba, ahogy ez az ember. Egy morphsuitot viselő férfi és egy lány a kanapén ül otthon – tudjuk meg a címből. Szóval ők egy háztartásban élnek? Apu nagyon elővigyázatos vagy van egy fura hobbija? Egyébként a képnek van egy testvére, azon fekszenek a kanapén, és egy laptopot nyomogat a morphsuitos férfi.

A világjárvány az irodák éves karácsonyi buliját is ellehetetlenítette. A Férfi papagáj jelmezben egy munkatársával című kép valószínűleg csak a BoJack Horseman világában lehetne életképes, és egy kaland illusztrálására alkalmas.

Ha már karácsonyi bulis kaland, akkor maradjunk a témánál. A képen egy apró, de annál szőrösebb Cupidó dob meg nyíllal (az íja valahol a buli korábbi szakaszában elveszhetett) egy női feneket. Hogy miért? Rejtély. A hátsó bejárat Cupidója, így jellemezték a képet, és hát igen, ez egy megoldás lehet.

Karácsonykor itt a főzés-sütés ideje. Persze fáradtabbak is lehetünk most, de azért ne keverjük össze a lisztet a kokainnal. Úgy se, hogy kokaint akarnánk felütni tojással, és úgy se, hogy lisztet szívunk fel. Kétségbeesett nő kokaint szív fel – áll a leírásban. Szóval legalább ennyit megtudunk a fotóról. Noha azt még így sem tudjuk, milyen történetnél lenne jó illusztráció. B.-né Erzsébet süti helyett valami mást sütött ki a családnak? Erőltetettnek érezzük.

Úgy érzi, harc elkészíteni a karácsonyi vacsorát? Ne stresszeljen rá, mások is jártak már hasonlóan, csak egészen szó szerint, ahol a csirke még vissza is támadt!

És most következzen az idei gyűjtés talán leginkább zavarbaejtő képe. Egyrészt elnézést, a kép a hálaadáshoz „passzol” eredetileg, legalábbis a címe alapján. De megkockáztatjuk, hogy ez sehova sem illik. Vagy ha a hálaadáshoz igen, akkor a karácsonyhoz is, hisz ott is előszeretettel esznek pulykát.

Nem kerülgetjük tovább, mint macska a forró kását, leírjuk a teljes címet: Hálaadás-napi pulyka tölteléket kakil II. Merthogy van belőle I. is. A képet jegyző NWphotoguy a leírásnál azt is megemlíti, hogy az újságot ő készítette, és nem okoznak szerzői jogi problémát. Mi is kiemelnénk, mert kétségtelenül ez a fotó csúcspontja. (Tényleg, minek még az az újság is?)

Ananásznak adott életet egy nő, ami minimum csodával lenne határos, karácsonykor meg nem vagyunk csodák híján, ezért is merészeltük ezt a költeményt is itt megmutatni. Az ananász egyébként is a vendégszeretet jelképe, ebben is bővelkedünk ilyenkor. Na meg már az is csoda, hogy valakinek eszébe jutott ezt a fotót elkészíteni.

Az alábbi kép csak első pillanatban hoz zavarba. Mármint fotó tovább is, de a felhasználása nem elképzelhetetlen, a home office és a Zoom-meetingek korában nem egyszer találkozhattunk olyan történettel, amelynek a szereplője egy vécékagyló, egy ember és egy laptop volt, vagy legalábbis egy kevéssé felöltözött ember és egy laptop. Tényleg a teljesség igénye nélkül:

Nagyon nagy a zaj a munkahelyen? Esetleg otthon, és nem tudnak a munkára koncentrálni? Itt a „nagy fülhallgató”! Így nevezik csak simán, az inkább hatalmas fülest, ami nem is azért zavarba ejtő, mert nagy (persze azért is), hanem mert agyonnyomta a férfi fejét. Vagy az a fej nem volt hagyományosan megkonstruálva már eredetileg sem. Szintén egy olyan fotó, amivel nem tudunk mit kezdeni.

Kikerekedett a szemünk, mikor megláttuk az alábbi kikerekedett szájú versenyzőt. Persze, home office, nem lát minket senki, unatkozhatunk is esetleg: vajon hány ceruza fér a szánkba? Ennek a férfinek legalább 36! Ne felejtsük el, ha visszatérnek „a munkás hétköznapok”!

Amikor azt érezzük, szó szerint be vagyunk zárva a négy fal közé, gondoljunk bele, hogy mennyivel lenne rosszabb a helyzetünk, ha tényleg egy kalitkában üldögélnénk, és egy ember méretű Csőrike olvasgatna mellettünk a fotelben.

A végére pedig visszatérünk a Mikuláshoz, akit az angolszász vidéken karácsonykor gyerekek tömegei várnak, talán az alábbi, művészi ihletettségű kép is azt akarja üzenni, hogy alig várják a gyerekek, hogy a Mikulás évről évre felébredjen a hibernációból.

Inkább aludjon ennyi időn át, és ne őrüljön meg, hogy aztán december 25-én fegyverrel látogasson a családokhoz. Hogy mi váltotta ki belőle, nem tudni ezt sem, bár tippelnénk arra, hogy idén nem kapott rendes cipőt, pedig egy kényelmes lábbeli rengeteget segít egy feszített tempójú napon. (Hogy érthető is legyen, mire célzunk, azért rá is kell kattintani a képre. Kétszer is.)

Kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek! Mi, és a „boldogtalan anyós, Mikulás- jelmezben”! Mi továbbra is írjuk a cikkeket, és nem úgy mint ez a hölgy.