Videócsetelt a kollégáival, csak arról feledkezett meg a vécé felé menet, hogy az ő kamerája is be van kapcsolva

Elég kellemetlen lehetett.

A koronavírus-járvány hatására, aki csak tud, otthonról dolgozik. Többen ennek nagyon is örülnek, mert otthonról kényelemesebb nekik a munka, nem figyel rájuk senki, a szüneteket is jobban beoszthaják, stb. Néha a munkavállaló már túl kényelmessé is válik, amit az alábbi példa is jól mutat.

A felvételen egy 11 szereplős, munkahelyi videócsetet látni. Nem mindenki ül asztal előtt, az egyik nő például valószínűleg a lábára rakta csak fel a laptopját, egy máik nő egy kocsiban csücsül, a harmadik pedig a lakás egyik pontjából megy át éppen egy másikba. De hová?

Nem sokkal később kiderült, ugyanis

lerakta laptopját a földre, majd lehúzta a nadrágját és leült a vécére. Persze ezt mind a másik 10 ember látta.

Párból majd kiszakad a nevetés, más az arcát takarja el, annyira hihetetlennek tartja, amit lát, aztán a vécéző is rájön, hogy veszi őt a kamera. Majd pár pillanattal később a vécéző kikapcsolódik a beszélgetésből, mire egy kollégája:

Szegény Jennifer!

Ezek szerint így hívják a szerencsétlenül járt munkatársat, akit most már a világ ismer, sőt elindult a #PoorJennifer hashtag is. A Facebookra került először ki a videó, ott már 8,2 millióan látták a videót, míg a Twitteren 7,7 millióan.

Bal szélen, a középső szőke hölgyet figyeljk!