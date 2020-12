Lil Pump szerint Eminem egy vén lúzer, akire senki sem kíváncsi

A kétezres születésű, rapperként ismert Lil Pump pár napja Twitter-oldalán megosztott egy videót, amiben kifejti a gondolatait. Eminemről, csak úgy, bármiféle előzmény nélkül. A hirtelen véleménynyilvánítás apropója talán az lehet, hogy december végén jelent meg Eminem új albumának egy deluxe változata, amin vadiúj számok találhatóak.

– mondja. A bejegyzés komment szekciójába ezután rövidesen megérkeztek természetesen az Eminem rajongók, hogy kiosszák a rappert.

#lilpump calls out #eminem saying that nobody listens to him anymore 😳😳…ya’ll feel Pump on this or nah? pic.twitter.com/vkyM66nvRD

— No Jumper (@nojumper) December 24, 2020