Az állatvédők „vérfürdőt” csináltak a Trafalgar térből

A londoni Trafalgar téren található szökőkutat pár aktivista festékkel vörösre festette, hogy í. A demonstrálók szerint a kormányok kezéhez vér tapad, mivel szerintük el lehetett volna kerülni a koronavírus-járványt, ha időben mindenki átállt volna a vegán életmódra. Az akcióról videók is készültek, amelyek mára bejárták a Twittert.

“The Government has blood on their hands” – This crisis could have been prevented. The science tells us that 3 out of every 4 new infectious diseases originate from animals.#PreventFuturePandemics #EndAnimalFarming #COVID19 #AnimalRebellion pic.twitter.com/4z7Pk8JmN9

