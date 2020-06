Nem biztos, hogy Mark Hamill posztjára fel voltunk készülve

Nem tudjuk, hogy Mark Hamill munkáját dicséri-e ez a mű, mindenesetre a Csillagok háborúja emblematikus alakja megosztott pár képet saját magáról, illetve Luke Skywalkerről, amiken az ifjú Jedi bizonyos filterekkel nővé változott.

Hamill csak egy Sinatra-szám dalszövegét biggyesztette a kép mellé, némileg átírva a Luck Be A Lady-t.

🎶Luke be a lady tonight-Luke be a lady tonight-Luke, if you’ve ever been a lady to begin with… Luke be a lady tonight! 🎶