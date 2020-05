Mark Hamill egy éven át titkolta a világ legnagyobb filmes spoilerét

Már negyven éve, hogy bemutatták A Birodalom visszavág című klasszikus Csillagok háborúja-filmet, ennek apropóján válaszolt rajongói kérdésekre Mark Hamill, a filmsorozat Luke Skywalkere. Valaki ugyanis arról írt Twitteren, hogy megnézné, miként reagált a teljes stáb, mikor a film végén Darth Vader elmondja Luke-nak, hogy ő igazából az apja.

Hamill válaszolta meg a kérdést:

The cast & crew first learned of it when they saw the finished film. When we shot it, Vader’s line was “You don’t know the truth, Obi-Wan killed your father.” Only Irvin Kershner, George Lucas & I knew what would be dubbed in later. Agony keeping that secret for over a year! 😩 https://t.co/DcB2lW8AhC

— Mark Hamill (@HamillHimself) May 24, 2020