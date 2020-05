A pornósztárok megtalálták a számításukat a karanténidőszakban is

Exkluzív fizetős tartalmakkal ugyanannyit keresnek, mint a forgatásokkal.

Hogy a szexipar munkásait is rettenetesen érinti a világjárvány, arról már többször írtunk – elsősorban azok járnak legrosszabbul, akiknek a fizikai jelenlét elkerülhetetlen (mint például az escortok), de azt is hangsúlyoztuk, hogy a kijárási korlátozások és a távolságtartás miatt a pornóforgatások is határozatlan időre megszűntek.

A felnőttfilmek szereplői közül azonban sokan alternatív lehetőségek felé fordultak – mi is írtunk már a videokonferencia-pornóról,

link

a Ringer című lap összeállításából pedig kiderül, hogy néhány sztár kifejezetten jól jön ki a mindenki más számára anyagilag rettenetesen megterhelő időszakból. Ott van például a Disney-filmek tiniszereplőjeként indult Maitland Ward, aki 42 évesen kezdett pornókarrierbe. Ő például azt mondja, ez az időszak új lehetőséget adott a felnőttfilmeseknek, akik immár a saját kezükbe vehették az irányítást.

Ő maga az OnlyFans oldalon kínálja az exkluzív tartalmakat a rajongóknak, amikhez 8 (bocsánat: 7,99) dollár (2500 forint) leszurkolása ellenében juthatnak hozzá. Volt honnan bázist építenie: az Instagramon pillanatok alatt összegyűjtött 500 ezer rajongót, ma már 1,4 millióan követik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Maitland Ward Baxter (@maitlandward) által megosztott bejegyzés, Máj 6., 2020, időpont: 3:38 (PDT időzóna szerint)

Az OnlyFans oldalon (április közepi adatok szerint) 15 ezer előfizetője van, akiknek a legkülönbözőbb tartalmakat nyújtja: karaoke partyt tart, főzőcskézik (nyilván mindezeket erotikus körítéssel teszi), vagy például zuhany alatt táncolva mutatja be a megfelelő kézmosás szabályait.

Sofia Rose, művésznevén BBW, azaz Big Beautiful Woman amellett, hogy maga rögzíti és vágja az exkluzív tartalmakat, amiket utána értékesít, szintén tarol az OnlyFanson; egyetlen hónap alatt 400-ról 1000-re nőtt az előfizetőinek száma, és otthon ülve anyagilag ugyanolyan jó a helyzete, mint 2019-ben, amikor több mint 160 ezer kilométert utazott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sofia Rose (@ilovesofiarose) által megosztott bejegyzés, Máj 4., 2020, időpont: 1:58 (PDT időzóna szerint)

Azt mondja, az instagramos követőtáborának közel 30 százalékát fizetős ügyfelekké tudta alakítani.

Bár megtehetné, hogy többé ki sem mozdul a lakásából, azt mondja, vissza fog térni a filmezéshez, hiszen a pornóstúdiók kiépített brandje és óriási rajongói bázisa nem olyasmi, amiről le lehetne mondani.

Kiemelt kép: Getty (illusztráció)