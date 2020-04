A webkamerás értekezlet és otthonról sörözés után itt a videókonferencia-pornó

Osztott képernyőn láthatjuk a sztárokat.

Az elmúlt hetekben a világ lakosságának jelentős része otthon üldögél: a szülők – amellett, hogy próbálják a gyerekeket lekötni, és közben támogatni a digitális oktatásban való részvételüket – távmunkában próbálnak meg helytállni. Soha annyira jelentős szerepe nem volt még a videókonferenciáknak mint ezekben a napokban: webkamerán keresztül zajlanak a munkahelyi értekezletek és megbeszélések, és ugyanez a platform ad lehetőséget az esti „kocsmázásra”.

A fenti tény után talán furcsa a következő információ (de lesz összefüggés, megígérjük): számos egyéb szektor mellett a szexipart is súlyosan érintette a világjárvány – mint azt korábban megírtuk, az escortoktól a sztriptíztáncosokon át az erotikus masszőrökig mindenki megsínyli a távolságtartás időszakát.

A fenti két gondolatból kiindulva, azokat összekapcsolva találta ki Alexandre Sartre pornórendező és Ivy Wolfe felnőttfilmsztár, hogy a pornós szakma négy nagy nevét (Wolfe mellett Aiden Ashley, Charlotte Sartre és Joanna Angel) összeboronálja egy videókonferencia-pornóra. Úgy, hogy mindenki a saját otthonából jelentkezik be.

A koncepció egyszerű: ahogy a hagyományos videókonferenciákon, itt is osztott képernyőn látjuk a szereplőket, csak itt nem értekezlet vagy sörözgetés zajlik, hanem csoportos önkielégítés.

A rendező elmondása szerint mindössze 40 percig tartott a forgatás, aminek a végeredménye egy húszperces videó, Quarantine Lesbian Circle Jerk – azaz Leszbikus csoportos karantén-maszturbáció –; az alkotás a főszereplők saját fizetős oldalain tekinthető meg.

A film egy sorozat első része, a rendező időközben leforgatta a Will U Be My Quarantine című videót is, amelyben szerepet kapott Maitland Ward is, aki gyerekfilmek sztárjából lett a pornóipar csillaga.