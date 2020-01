Kamuzni próbált, hogy miért késett a munkából, a bizonyítékával valami nagyon nem stimmelt

A Twitteren kering egy fotó, amin egy kerék látható, amibe valami bele van fúródva – írja a Mirror. A leírásból kiderül, hogy a feltöltő munkatársa ezt a fotót küldte a főnöküknek, hogy megmagyarázza, miért késett el megint a munkából. A nő azt írja, hogy nézzük meg közelebből a kereket és próbáljunk hinni a szemünknek.

Mutatjuk:

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F

— syd the kid (@sydneyywhitson) January 8, 2020