Horváth Éva megmutatta mit főzne karácsonyra és a kommentelőknek hányingere lett

Valószínűleg a családja se díjazná.

A műsorvezető néhány napja ért haza többhetes indonéz utazásáról, de az élményeket még most is posztolja. Például azt a balinéz fogást, amit akár a saját karácsonyi menüjében is el tudna képzelni.

Gondoltam elkészítem a családnak karácsonyra az egyik kedvenc balinéz levesemet :)) szerintetek mit szólnának hozzá?

– tette fel a kérdést Horváth Éva, aki egy videót osztott meg arról, ahogy egy kondérban kavargatja az elfeketedett csőrű kacsafejeket.

A kommentelők rosszul is lettek a látványtól, valaki pedig közölte, hogy ő a kutyáinak szokott hasonló fogással kedveskedni.

