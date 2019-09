Amikor a szex nem jön magától, tenni kell érte

Ha tartósan a fáradtság uralja a hétköznapokat, akkor a szex kimaradhat, sőt, ha általában nem tervezzük meg az időpontját, akkor késő estére maradhat, azaz az utolsó cselekvéssé alacsonyítjuk elalvás előtt. Ezek olyan hibák, amik miatt akár hónapokig szex nélkül élhetünk, ezért fontos, hogy ha észleljük a gondot, erőltessük meg magunkat és lépjünk.

Gyakori kérdés, hogy milyen gyakran kellene szexelnünk, mennyi lenne a normális, azonban nincs olyan, hogy helyes mennyiség, nincs varázslatos szám erre. A számolást minden párkapcsolatban külön érdemes végezni, mégpedig úgy, hogy körülbelül annak a fele legyen, mint a kapcsolat elején volt, a szenvedélyes, egymásnakesős időszakban. Vannak párok, akiknél egy havi egy alkalmat jelent, és vannak párok, akiknél heti négyet is akár, évek múlva is. Azonban ellaposodhat a szex, ha nem figyelünk rá oda, akkor is, ha született gyerek a kapcsolatban. Az intő jeleket látva azonnal lépni kell.

Beszélgessünk arról, kinek mit jelent a szex mint szó

A szex sokak számára magát a behatolást jelenti és semmi mást, tehát az órákon át tartó simogatás és csókolózás a fogalom szerint nem szex. Pedig az, és ezeket érdemes tisztázni, hiszen ezen sok múlhat: egyrészt a férfi számára könnyen teljesítménykényszerré válhat a szex, mert mindig merevedés szükséges a behatoláshoz. Másrészt előfordulhat, hogy a nő számára több bemelegítés szükséges, vagy hogy az előjáték során jobban, erőteljesebben ki tud elégülni, mint a behatolással. A szex szó fogalmáról való beszélgetés ezeket feltárhatja, és máris másképpen fogunk egymáshoz állni és a közös szexhez.

A minőségi együttléteken legyen a hangsúly, ne pedig a mennyiségen

A szexet külön-külön minden emberrel meg kell tanulnunk, hiszen egyikünk sem születik úgy, hogy tudja, a partner hogyan maszturbált kamaszkorától fogva, milyen erősségű kézmozdulatokkal elégítette ki magát. Amikor két ember megismerkedik akkor a mennyiségen van a hangsúly, azonban a hetek elteltével a minőség válik fontosabbá. Aztán eltelnek az évek, jönnek a gyerekek és a minőség helyett a gyors meneteké a főszerep, idő hiányában. Pedig ebben az életszakaszban is igen fontos lenne a minőségi szerelmeskedés, hiszen ez adja meg a testi-lelki jóllét érzését.

Legyünk rugalmasabban a szex időpontját illetően

Ahhoz, hogy minőségi legyen a szex, időt kell rá szánni, mindegy, hogy milyen akadályai vannak, ezeket a fő cél érdekében rendezni kell. Egy fél délután otthon szabadságon elég is lehet, esetleg egy hosszú hétvége valahol vagy csak egy éjszakára bérelt hotelszoba is bőven megfelel. Időnként a gyerekek alhatnak máshol, ébredhetnek máshol, mehetnek táborba, esetleg különórákra délutánonként, így a szülők alkalmanként be tudják tervezni az együttléteket. Ennek egyetlen akadálya az lehet, ha a pár mindkét tagja azt gondolja, hogy a szexnek spontán kellene történnie és nem tervezve. Ez ellen szól azonban az, hogy a kapcsolat elején is megbeszélt időpontban találkoztak valahol egymással, amire mindketten készültek, szőrtelenítettek, szépítkeztek, felöltöztek, hiszen benne volt a levegőben, hogy ebből akár szex is lehet. A megbeszélt időpontokat később is így érdemes kezelni, készüljünk rá, randiszerűen, ne legyen elvárás a szex, csak legyen benne a levegőben, hogy esetleg az is megtörténhet.

Van, hogy evés közben jön meg az étvágy, néha erőltetni kell

A fáradtság, a kialvatlanság, a munkahelyi stressz, a párkapcsolati, családi gondok elnyomhatják a vágyat, azonban a vágynak van az a jó tulajdonsága, hogy ott szunnyad a mélyben. Amikor elkezdünk csókolózni, lehet, hogy az elején még nem fog annyira menni, viszont bele lehet melegedni. Érdemes erőltetni ilyenkor, mert lehet, hogy megjön a vágy. Azonban arra figyeljünk, hogy annál tovább ne menjünk, mint szeretnénk, és ne az legyen, hogy csak azért szexelünk egymással, mert a másik elvárja. Csak addig menjünk el, ameddig jólesik, és ha félóra csókolózás és simogatás sem hozza meg a vágyat, akkor térjünk vissza később, akár egy óra múlva ehhez. Fontos, hogy ne másnapra tartogassuk, hanem még aznap pár óra elteltével próbáljuk meg újra.

Figyeljünk egymás szükségleteire!

A párkapcsolat idővonalát nézve mikor volt a legjobb a szex? Ez a kérdés rengeteg elmond a vágyakról és a szükségletekről. Akkor, amikor ezek a szeretkezések történtek, mi volt a helyszín, milyen ruhában voltak, hol randiztak, a szex előtt és után mi történt a pár között? Ezeket megválaszolva kiderülhet, hogy kinek miért volt jó a szex, mitől voltak sokkal jobbak mint a többi. A beszélgetést indítsuk azzal, hogy melyik három közös szex volt számodra a legjobb? Emlékszel, mit csináltunk előtte? Ilyen kérdéssel vezessük fel a beszélgetést, és hagyjuk egymást nosztalgiázni. Már maga az emlékezés is biztos, hogy újraéleszti a vágyat a két ember közt.