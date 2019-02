Eladnak egy eredeti „Fake Taxit”, de a hátsó ülés alapos takarítást igényel

Egy ideig kevesebb, mint 350 ezer forintért meg lehetett vásárolni az eBayen egy eredeti Fake Taxit – írta a LADBible. A brit férfimagazin szerda délelőtti cikke szerint a használt járműre 23-an licitáltak, de aztán elszabadult a pokol.

Az Unlilad később már arról számolt be, hogy a licitálók száma már több mint 130, az ár pedig felkúszott 65 900 fontra, azaz több mint 24 millió forintra. Ami nem rossz összeg egy használt taxiért, aminek a leírása szerint nincsen forgalmija, nincsen rajta biztosítás és ki van vonva a forgalomból. Sőt, még azt sem tudják garantálni, hogy mentes a nemi betegségektől.

Azok, akik nem értik, miért olyan érdekes ez a jármű, hogy megőrülnek érte az emberek, valószínűleg azon kevesek közé tartoznak, akik nem néznek pornót az interneten. A Fake Taxi az egyik legismertebb pornós oldal, ami azzal tűnt ki a tömegből, hogy a szex jeleneteket egy áltaxiban forgatják.

A cég vezetője az Uniladnek megerősítette, hogy tényleg ők rakták fel az eBay-re az autót, és az valóban eredeti: az elmúlt két-három évben több mint 200 jelenetet vettek fel benne. Sőt, a jármű volt az első, amiben elkezdték gyártani a filmeket. Az autóhoz még egy eredetiséget bizonyító iratot is adtak.

Here’s your chance to own one of the original Fake Taxis! 🔑🚕

Retweet to let your mates know & make a bid on eBay below! 👇😉🤞https://t.co/7bqcd0r6ko

— Fake Taxi 🚕 (@FakeTaxi) February 26, 2019