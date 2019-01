Az anyósom nem engedi, hogy átmenjek hozzájuk

Amióta együtt vagyunk a férjemmel, probléma van az anyóssal, az évek alatt ugyanis többször is kijelentette, hogy nem tud engem elfogadni. Húsz éve vagyunk házasok, van egy 12 éves lányunk, és most ott tartunk, hogy én két éve nem tehetem be a lábam a házukba. Karácsonykor se, pedig nem egy szuper nagymama, sőt, a lányunk se szívesen tölt vele időt, igazi boszorkány. A hátam mögött folyamatosan kibeszél, szid engem, még a lányomnak is, mintha képtelen lenne elfogadni, hogy külön családunk van. Mit tegyek? Hogyan viselkedjek vele, hogy meglegyen a családi béke? Ez most mindannyiunknak rossz, kivéve persze őt, aki örül, hogy két éve nem kell engem látnia se.