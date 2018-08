Tizenhat nővér egyszerre lett terhes egy arizonai kórházban

Magyarországon a kormány szaporodásösztönző tervei és az egészségügyi dolgozók hiánya miatt még pikánsabb lenne a hír, de azért a tengerentúlon is ritkaságszámba megy az ilyen koncentrált bébibumm, ami az arizonai Mesa kórházában történt.

A tizenhat állapotos ápoló még sajtótájékoztatót is tartott a különleges véletlen egybeesésről, ahol viccesen megjegyezték, biztosan van valami csapvízben, hogy néhány héten belül ennyien estek teherbe.

Maguk is igencsak meglepődtek rajta, ahogy egyikük a másik után jelentette be a nagy hírt, a sok gömbölyödő pocak természetesen a betegeknek is feltűnt: „önök mind terhesek?” – kérdezte az egyikük. A babák születését szeptember és február között várják.

