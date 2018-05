Donald Trump rosszul írta le a felesége nevét

Trump kétszer is megkérdezte Bill Gatest, hogy mi a különbség a HPV és a HIV között

Trump nem csak arról hírhedt, hogy nagyon aktívan használja a Twittert, de arról is, hogy sokszor elír dolgokat. Legutóbb például a felesége, Melania nevét. Az elnök egy kedves üzenettel szerette volna üdvözölni őt sikeres műtéte után.

Nagyszerű, hogy ismét visszatért a Fehér Házba a csodálatos First Lady. Melanie jól érzi magát. Köszönünk nektek minden imát és jó kívánságot!

– írta a mikroblogon.

Melania helyett Melanie-t írni nem is olyan nagy baklövés, de az elnök hamar törölte is a tweetet, majd közzétette a javítottat, ami már a Melania nevet tartalmazza – természetesen ezt rögtön kiszúrták a netezők, máskülönben talán nem is lett volna olyan feltűnő.

Melania-t hétfő délelőtt operálták meg , jóindulatú vesedaganatot fedeztek fel a testében. A műtét komplikációktól mentesen zajlott, olvasható a Fehér Ház közleményében.