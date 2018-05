Szexterápia: ezzel fordul a legtöbb pár a szakértőkhöz

Ha fáj a torkunk és belázasodunk, háziorvoshoz megyünk. Ha kiütésünk lett vagy megváltozott az anyajegyünk, bőrgyógyászhoz. Ha párkapcsolati gondjaink vannak, jósnőhöz, karmaasztrológushoz megyünk, pedig csak szakember segíthet. A szexterapeuta és párterapeuta felkeresése nem azt jelenti, hogy vége a világnak és betegek vagyunk, hanem azt, hogy gondunk van, amihez segítségre van szükségünk, hogy minőségibb életet éljünk. A jósnőhöz járás évekig eltarthat, azonban terápián akár 3-4 hónap alatt is jelentős változást lehet elérni.

Senki nem születik úgy, hogy tudja, hogyan kell szerelmeskedni, hogy hogyan adhatja meg partnerének a kiteljesedést. A szexet mindannyian tanuljuk, a különböző partnerekkel viselkedést, szokásokat sajátítunk el. Számos olyan probléma ütheti fel a fejét egy párkapcsolatban, ami hatással lehet a szexuális életre, ezek közül bőven akad olyan gond, amihez fontos szakember segítségét kérni. A párkapcsolatban a két ember rendszerszerűen működik együtt, és hiába tudják a kiváltó okokat, nem fogják tudni kettesben megoldani. A szexterapeuta segítsége nem azt jelenti, hogy hatalmas a gond, és ez már a végső megoldás, épp ellenkezőleg. Idejében érdemes szakemberhez fordulni, mielőtt még sokkal többet ártanának egymásnak és a kapcsolatnak a partnerek.

Összegyűjtöttem a leggyakoribb okokat, amivel felkeresik a párok a szexterapeutákat.

Orgazmuszavar, korai magömlés, merevedési zavar

A férfiaknál a korai magömlés a leggyakoribb férfi szexuális zavar, de a merevedési zavar is előkelő helyen szerepel a listán. Értelemszerűen ha bármelyik fennáll, azt a partner idővel egyre kevésbé viseli türelemmel, de abból induljunk ki, hogy ezért senki nem tesz neheztelő megjegyzést a másikra. A nőknél az orgazmus elérésével lehetnek gondok (akár úgy is, hogy maszturbálással megy, partnerrel nem), de lehet, hogy nem megfelelő a lubrikáció vagy a behatolás jár fájdalommal. Ezek mindegyike terápiás segítséget igényel, egyik gond sem fog magától elmúlni. Azért is szükséges szakember, mert bármelyikről is legyen szó, akár a férfiak, akár a nők gondjairól, a kudarcélmények olyan félelmeket generálhatnak mindkét emberben (a nő orgazmusgondját a férfi kudarcként élheti meg), hogy szorongást idézhet elő a szex gondolata.

Eltérő szexuális szokások, eltérő libidó

Ha az egyik fél a kemény, erőteljes szexet szereti, a másik pedig azt szeretné, ha órákon át csak lassan simogatnák egymást, akkor igen eltérő szexuális szokásokról beszélhetünk. Ez akkor is fennállhat, ha az egyik fél például BDSM-rajongó, vagy ha imádja a szerepjátékot, de a partner ettől hülyét kap. A két ember igényeit szakember össze tudja hangolni, de csakis akkor, ha mindkét fél őszinte. Kicsit nehezebb a dolog, ha a szexuális vágy eltérő, azaz ha az egyik havonta egyszer igényli a szexet, a másik pedig legalább hetente háromszor-négyszer is szívesen csinálná. Ezt is csak szakember tudja úgy megoldani, hogy ezekből később ne legyen gond.

Mindkettőre rámehet a kapcsolat, hiszen akár a szexuális szokások eltéréséről, akár a libidóról legyen szó, az a fél, amelyik többre vágyik vagy másabb szexet igényel, szégyellni fogja magát a vágyai miatt. A másik fél pedig bűntudattal élhet együtt azért, hogy nem kívánja a szexet. Ez igen gyakori probléma a párkapcsolatokban, és gyorsan rögzülhet a rossz élmény, hogy csak azért fekszünk le egymással, mert muszáj, nem azért, mert akarjuk. Emiatt örömtelen, kielégületlen, rossz minőségű szexuális együttléteket élhetünk át, ami idővel a kapcsolat megszűnéséhez, egy harmadik félhez való forduláshoz is vezethet.

Pornó- és szexfüggés

A rendszeres maszturbálásra, pornófüggésre rámehetnek az emberi kapcsolatok, akár szingli valaki, akár nem. A pornófilmek nézésére könnyen rá lehet szokni, és minél inkább úrrá lesz valakin ez a szokás, annál inkább erőteljesebb ingerre lesz szüksége, hogy valami elinduljon benne. Így kerülhet olyan ördögi körbe, ahonnan egyedül igen nehezen fog tudni kimászni. A párkapcsolatban hamar kiderülhet, ha az egyik fél ezzel tölti a szabadidejét, értelemszerűen változni fog a szexuális élete minősége idővel.

Ha lebukik, akkor azért, ha nem bukik le, akkor pedig amiatt.

Az állandó szégyenérzet hosszabb ideig nem fenntartható állapot, ráadásul a partnerre is hatással lesz, ha a tudomására jut: óhatatlan, hogy ne hasonlítsa össze magát a pornószínésznőkkel, azokkal a pornóvideókkal, amiket a fiú fogyaszt. A nők bizalma megváltozik, önbizalmuk csökkenni kezd, egyre inkább reménytelennek tűnik a helyzet, a hétköznapok vitákkal telnek meg, és rámegy a párkapcsolat.

+1 Ha tartósan nincs szex, minimum 3-4 hónapja

A szexhiány az olvasói levelek szerint az egyik leggyakoribb probléma a párkapcsolatokban. Mind a férfiak, mind a nők ezerrel hárítanak, ha nincs kedvük a szexhez, ennek pedig rengeteg mögöttes oka lehet. Akár a fent felsoroltak bármelyike, hiszen ha egy férfi kudarcként éli meg a korai magömlését szex közben, idővel gátlásossá válik, és kerülni fogja a helyzetet. Ha pedig a nő rajtakapta párszor a partnerét a pornónézésen, lehetséges, hogy amiatt hárítja majd a szexet, mert csak arra tud gondolni, mi mindent néz a szerelme, és azt ő nem tudja megadni, kevésnek érzi magát, önbizalomhiánya lesz és csalódottságot él meg.

Bármilyen más párkapcsolati gond is lehet az oka annak, ha a partnerek hanyagolják a szexet, nemcsak szexuális eredetű: lehet, hogy az egyik fél túlzottan féltékenykedik, de az is lehet, hogy egyszerűen csak a gyerek születése változtatott meg mindent, esetleg az egyik fél testének drasztikus változása, betegségek állnak a háttérben. Bármi is legyen az oka a tartósan fennálló maximum havi egy szexnek, ezen is csak szexuálterápia segíthet: kognitív viselkedésterápiával hatékonyan előre lehet lépni.

Kiemelt kép:Thinkstock