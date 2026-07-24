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Kapu Tibor szerint Orbán Viktor megsértette a NASA-val kötött megállapodást

Varga Jennifer / 24.hu
Kapu Tibor kutatóűrhajós sajtótájékoztatót tart érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án.
admin Lányi Örs
2026. 07. 24. 08:09
Varga Jennifer / 24.hu
Kapu Tibor kutatóűrhajós sajtótájékoztatót tart érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án.

Van néhány téma, amit megadtak, azokról nem beszélhetünk, vegye figyelembe. Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról

– mondta Orbán Viktor tavaly júniusban, amikor videóhívást folytatott a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó magyar űrhajóssal, Kapu Tiborral. A beszélgetés végén aztán csak bedobta azt a kérdést, hogy „a háború látszik-e onnan, föntről” – egyértelműen utalva a Fidesz kampányának egyik központi témájára, az ukrajnai háborúra.

Kapu Tibor szerint ezzel Orbán „teljes mértékben” megsértette azt a megállapodást, amit az amerikai űrügynökséggel kötöttek.

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A Qubitnak adott interjújában a HUNOR – Magyar Űrhajós Program vezetője – akinek a Tisza-kormány komoly szerepet szán a magyar űrügynökségben és a magyar űrprogramban – szerint „ezek a szabályok világosak és színtiszták a NASA-nál”.

A lapnak adott interjújában az űrhajós emellett arról is beszélt, hogy azt szeretné: ő legyen az utolsó magyar űrhajós, akinek akaratán kívül, de köze volt a pártpolitikához. Emellett Polgár Judit köztársasági elnöki jelöltségéről is szót ejtett – akit ő maga is támogatott, ám szerinte az eljárás példátlan és méltatlan volt.

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