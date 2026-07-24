Magyar Péter Hadházy posztja alá kommentelte, hogy az Országgyűlési Hivatal már bejelentett igazgatója mégsem lesz igazgató

Rossz hír: egy NER-es kislovag »üzletember« lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója

– írta pénteken, Facebook-oldalán Hadházy Ákos. A korábbi országgyűlési képviselő szerint a posztra bejelentette Divinyi Zsombor az elmúlt években Tiborcz István köreivel együttműködve nyert el számos informatikai közbeszerzést és futtatta fel a „strómanként” átvett cégét.

Hadházy Divinyit közelebbről ismerő informátoraira hivatkozva azt írta, hogy a Boost IT Zrt. 2022-es átalakulásakor 239 milliós árbevétellel működött. Tiborczék akkoriban szervezték be egy tanácsadói keretmegállapodásba, egy konzorcium vezetőjének. Innentől a közbeszerzésekben feltűnő sikereket ért el, és 2025-ben már 1,3 milliárd forintos árbevétellel zárt.

A volt képviselő szerint Divinyi üzleti karrierje – bár biztosan rendkívül profi munkát végzett – valójában azt jelentette, hogy az átvett, kisebb számítógépes cége hatalmas megrendeléseket kapott Rogán Antaléktól.

Tudom, hogy rengeteg jó szakember van ebben az országban, akik kollaboráltak és tollasodtak az Orbán-rendszerben. Azonban biztosan nem igaz az, hogy minden jó szakember befeküdt volna nekik, pláne nem olyan szinten, mint Divinyi úr. A hírek szerint a most elnyert pozícióra 94 pályázat érkezett. Egészen biztos vagyok benne, hogy volt közöttük olyan alkalmas pályázó, aki nem vett részt felső vezetőként az eddigi vircsaftban. Ha a korábbi rendszert kiszolgáló emberekből építjük fel az új közigazgatást, az nem rendszerváltás lesz, hanem csak gengszterváltás

– írta Hadházy.

Az ügyben kerestük az Országgyűlés hivatalát, ám, mielőtt onnan válasz érkezett volna, Magyar Péter kommentet írt az állatorvosi hivatásához visszaért exképviselő bejegyzése alá.

Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni

– írta a miniszterelnök.

A 24.hu információi szerint Divinyi Zsombor nem ment át a korábbi C-típusú átvilágításnak megfelelő nemzetbiztonsági vizsgálaton.