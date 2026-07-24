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Kultúra

Azonnali hatállyal menesztették a Országos Széchényi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum főigazgatóit

Szajki Bálint / 24.hu
Cselovszki Zoltán vezeti körbe Tarr Zoltánékat az Iparművészeti bejárásán 2026. június 20-án.
admin Polák Zsóka
2026. 07. 24. 14:17
Szajki Bálint / 24.hu
Cselovszki Zoltán vezeti körbe Tarr Zoltánékat az Iparművészeti bejárásán 2026. június 20-án.
„A kulturális intézmények munkavállalóinak biztonsága nem alku tárgya” – írta a hírt nyilvánosságra hozó Sári Zsolt a posztjában.

Három kiemelt közgyűjteményi intézmény főigazgatóját menesztették a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítását követően – derült ki Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár Facebook-posztjából.

Ahogy írja: „az átvilágítás a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központra (MNM KK) is kiterjedt. Kérdéseket tettünk fel az intézményvezetőknek, meghallgattuk az üzemi tanácsokat és az érdekképviseleteket, és személyesen beszéltünk több tucat munkavállalóval is. […] Az ellenőrzés eredményéről tájékoztattuk dr. Zsigmond Gábort, az MNM KK elnökét, aki a tagintézmények vezetői felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. A megállapítások ismeretében az elnök úgy döntött, hogy kezdeményezi három kiemelt tagintézmény vezetőjének felmentését, amihez Tarr Zoltán miniszter úr a hozzájárulását adta”.

A három érintett vezető

  • Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója,
  • Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
  • és Cselovszki Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója.

Sári a posztban azt is hozzátette, hogy a menesztésekkel egyidejűleg „elindítjuk azt a minisztériumi munkacsoportot, amely előkészíti az MNM KK decentralizálását és az intézmények önállóságának visszaadását. Ez a folyamat csak akkor lehet sikeres, ha a tagintézmények vezetői, az érdekképviseletek és maguk a munkavállalók is részt vesznek benne, ezért mindannyiukat bevonjuk”.

Az ügyben posztolt Tarr is, aki azt írta, „számos munkavállalói panasz érkezett be a három érintett múzeumból minisztériumunk felé.”

Lapunknak nemrég volt lehetősége bejutni a lezárt Iparművészeti Múzeumba, ahol a most menesztett Cselovszki vezette körbe Tarrékat:

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