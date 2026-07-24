Országgyűlés Hivatala: Nem kötöttek megállapodást Divinyi Zsomborral és nem is nevezték ki

Divinyi Zsomborral az Országgyűlés Hivatala nem kötött megállapodást a főigazgatói feladatok ellátására és „nem is került kinevezésre” – válaszolta az Országgyűlés sajtóirodája pénteken az MTI kérdésére.

Az eset előzménye, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök július 2-án a Facebookon jelentette be, hogy Divinyi Zsombort jelöli az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére. A parlament jelenleg a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnöke akkor azt írta, hogy a munkakör betöltésére kiírt, nyílt pályázatra 94-en nyújtották be jelentkezésüket, a többkörös kiválasztási folyamatot pedig független HR-specialisták segítették. Arra is kitért, hogy Divinyi Zsombor történész, politológus, közgazdász több, mint 10 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Államigazgatási területen és versenyszférában egyaránt komoly sikereket ért el. Közigazgatási szakvizsgával és közbeszerzési referens végzettséggel is rendelkezik – közölte akkor Forsthoffer Ágnes.

Pénteken Hadházy Ákos volt független parlamenti képviselő egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben úgy fogalmaz: „úgy tűnik, egy NER-es kislovag »üzletember« lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója”. Hozzáteszi, hogy az állami karrier azt jelentette, hogy „az EU-s pénzeket szakmányban ellopó, különösen korrupt intézményeknél”, az Oktatási Hivatalnál majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (ÁEEK), később az Országos Kórházi Főigazgatóságnál volt az EU-s támogatások „leszívásáért felelős” projektmenedzser, felsővezető. Az üzleti karrier pedig azt jelentette, hogy 2021-ben átvett egy kisebb számítógépes céget, amelyik „ezután pillanatok alatt milliárdos forgalomra tett szert, mert hatalmas megrendeléseket kapott Rogánéktól”.

Magyar Péter miniszterelnök Hadházy Ákos bejegyzése alá egy kommentben azt írta, „Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz. Házelnök asszony fog erről tájékoztatást adni”.

Forsthoffer Ágnes péntek kora délután annyit írt ki a Facebook-oldalára, hogy: