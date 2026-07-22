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Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 22. 07:05
GETTY IMAGES

2026. július 22., szerda

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

BKK

  • A 3-as villamos a Mexikói út M és az Örs vezér tere M+H, illetve a Gubacsi út / Határ út és a Sörgyár között közlekedik, a Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Pótlóbusz jár az Örs vezér tere M+H és Kőbánya alsó vasútállomás között.
  • A 37A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Sörgyár megállót. A villamos az Őrház és az Élessarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik.
  • A 62-es villamos Rákospalota, MÁV-telep és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik.
  • A 3-as pótlóbusz, illetve a 62A villamos igénybevételét ajánljuk.
  • 62A villamos az Örs vezér tere M+H és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik. A 3-as pótlóbusz igénybevételét ajánljuk.

Mai időjárás:

  • Többnyire napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
  • Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Magdolna

Deviza középárfolyam:

  • EUR 360,2
  • USD 315,38
  • CHF 389,21
  • GBP 423,52

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