Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 22., szerda
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- Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot – íme a részletek.
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- Kapitány István: Megszűnik egy jogköröm. Jelentős döntés született az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemeket illetően.
- Gajdos László: 17 zebra fordult meg Hatvanpusztán, ötről nincs semmi infó.
- Ellenállási nyilatkozatot hirdetett a Fidesz, nem vesznek részt az új tisztviselők megválasztásában.
- Népszava: A volt NAV-elnök rokonainak cége újabb 150 milliós szerződést kapott a Magyar Államkincstártól.
- Újraindult Simon Miklós volt fideszes országgyűlési képviselő büntetőügye.
- Agrárkamara: a szalmabála nem fotózási kellék.
- Először helyeztek el gyereket a Heim Pál Gyermekkórház babamentő inkubátorába.
- Minden este újra hallja a robbanást a férfi, akit majdnem kiszippantott a légnyomáskülönbség a Ryanair-gép ablakán.
- Nyolcgólos meccsen nyert a Győr a Konferencia Ligában. Volt itt minden, például kapuspotya és esernyőcsel utáni kapásgól.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 3-as villamos a Mexikói út M és az Örs vezér tere M+H, illetve a Gubacsi út / Határ út és a Sörgyár között közlekedik, a Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Pótlóbusz jár az Örs vezér tere M+H és Kőbánya alsó vasútállomás között.
- A 37A villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Sörgyár megállót. A villamos az Őrház és az Élessarok között mindkét irányban a Sörgyár irányú vágányon közlekedik.
- A 62-es villamos Rákospalota, MÁV-telep és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik.
- A 3-as pótlóbusz, illetve a 62A villamos igénybevételét ajánljuk.
- A 62A villamos az Örs vezér tere M+H és Kőbánya alsó vasútállomás között nem közlekedik. A 3-as pótlóbusz igénybevételét ajánljuk.
Mai időjárás:
- Többnyire napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.
- Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Magdolna
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