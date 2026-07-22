Újabb 150 millió forintos szolgáltatási keretszerződést kötött a Magyar Államkincstár (MÁK) a New Age Software (NAS) Kft.-vel – írta meg a Népszava.
A lap azt írja, hogy a szerződéskötés előtt ugyan kiírtak egy tendert a GovSys rendszerek üzemeltetésének támogatására, a kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások biztosítására, hibaelhárításra, de műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket már nem határoztak meg, mondván, a hirdetmény nélküli tárgyalási eljáráson úgyis csak egy meghatározott gazdasági szereplő adhat be ajánlatot. Ez pedig az a cég amely a GovSys két szoftverét kifejlesztette.
Mi az a GovSys?
A GovSys 1. és 2. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál alkalmazott iratkezelő rendszer, amely kiterjed a nyugdíj-megállapításra, adategyeztetésre, nyilvántartásra és iratkezelésre szakrendszeri integrációval. A MÁK közlése szerint a cég határozatlan időtartamra szóló kizárólagos jogokkal rendelkezik a GovSys iratkezelő szoftver továbbfejlesztésére, testreszabására, valamint a jogszabálykövetésre.
A kizárólagos jogok miatt a rendszer-üzemeltetés támogatását csak a NAS Kft. tudja biztosítani, más cég részvétele nem lehetséges az eljárásban. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) már 2019-ben jelezte, hogy ezek az informatikai rendszerek sérülékenyek, mivel „több tekintetben külső szolgáltatóktól függenek”.
Az idei szerződés 12 hónapra szól, a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás mennyisége várhatóan havi 180 óra.
Családi kapcsolatok
A lap azt írta, hogy a NAS Kft. tulajdonosai Bartakovics István, valamint a Trabzon Kft., amely Lévai Tibor és Lévai Tamás cége, akik a NAV májusban leköszönt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a mostohatestvérei.
A cég egyik vezetője Lévai Tibor. Ő vezeti a kincstárnak előzőleg szintén dolgozó Professzionál Informatikai Zrt.-t is, amelynek korábban a volt NAV-elnök is tulajdonosa volt. A cégben megfordult Tiborcz Péter is – Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak a testvére. Tiborcz Péter a lap szerint éppen akkor dolgozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) informatikai fejlesztési főosztályvezetőként, amikor Vágujhelyi informatikai elnökhelyettes lett.
Fő megrendelő
A NAS Kft. fő megrendelője a Magyar Államkincstár, amely 2017 novemberében magába olvasztotta az eredeti megrendelő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (ONYF), így megörökölte a két már meglévő, 2004-es szerződést. Az elsőben különféle operációs rendszerek alkalmazásfejlesztésére szerződtek, míg a másikban a nyugdíjágazatban használt ügyviteli rendszerek szállítására.
A MÁK azóta is évente több száz milliót fizet a nyugdíjbiztosító iratkezelő rendszeréhez kapcsolódó szolgáltatásokért. A 2020 januárja és 2022 decembere közötti időszakra összesen 1,39 milliárd forint értékű munkát igazolt a kincstár. A cég díjazását 2022-ben 603,7 millióban határozták meg.
A fellelhető MÁK-szerződések szerint jelenleg két szerződésük van a céggel:
- egy határozatlan idejű vállalkozási keretszerződés jogszabálykövetésre 529,4 millió forint értékben,
- illetve egy idén januárban lejárt 348 millió forintos GovSys üzemeltetési kontraktus.
Vágujhelyi Ferenc végül idén májusban távozott az adóhivatal éléről. Ennek oka, hogy a NAV elnöke 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatát, az államtitkárok megbízatása pedig a kormányváltással automatikusan megszűnik.