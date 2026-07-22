Újabb 150 millió forintos szolgáltatási keretszerződést kötött a Magyar Államkincstár (MÁK) a New Age Software (NAS) Kft.-vel – írta meg a Népszava.

A lap azt írja, hogy a szerződéskötés előtt ugyan kiírtak egy tendert a GovSys rendszerek üzemeltetésének támogatására, a kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások biztosítására, hibaelhárításra, de műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket már nem határoztak meg, mondván, a hirdetmény nélküli tárgyalási eljáráson úgyis csak egy meghatározott gazdasági szereplő adhat be ajánlatot. Ez pedig az a cég amely a GovSys két szoftverét kifejlesztette.

Mi az a GovSys?

A GovSys 1. és 2. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál alkalmazott iratkezelő rendszer, amely kiterjed a nyugdíj-megállapításra, adategyeztetésre, nyilvántartásra és iratkezelésre szakrendszeri integrációval. A MÁK közlése szerint a cég határozatlan időtartamra szóló kizárólagos jogokkal rendelkezik a GovSys iratkezelő szoftver továbbfejlesztésére, testreszabására, valamint a jogszabálykövetésre.

A kizárólagos jogok miatt a rendszer-üzemeltetés támogatását csak a NAS Kft. tudja biztosítani, más cég részvétele nem lehetséges az eljárásban. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) már 2019-ben jelezte, hogy ezek az informatikai rendszerek sérülékenyek, mivel „több tekintetben külső szolgáltatóktól függenek”.

Az idei szerződés 12 hónapra szól, a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás mennyisége várhatóan havi 180 óra.

Családi kapcsolatok

A lap azt írta, hogy a NAS Kft. tulajdonosai Bartakovics István, valamint a Trabzon Kft., amely Lévai Tibor és Lévai Tamás cége, akik a NAV májusban leköszönt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a mostohatestvérei.

A cég egyik vezetője Lévai Tibor. Ő vezeti a kincstárnak előzőleg szintén dolgozó Professzionál Informatikai Zrt.-t is, amelynek korábban a volt NAV-elnök is tulajdonosa volt. A cégben megfordult Tiborcz Péter is – Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak a testvére. Tiborcz Péter a lap szerint éppen akkor dolgozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) informatikai fejlesztési főosztályvezetőként, amikor Vágujhelyi informatikai elnökhelyettes lett.

Fő megrendelő

A NAS Kft. fő megrendelője a Magyar Államkincstár, amely 2017 novemberében magába olvasztotta az eredeti megrendelő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (ONYF), így megörökölte a két már meglévő, 2004-es szerződést. Az elsőben különféle operációs rendszerek alkalmazásfejlesztésére szerződtek, míg a másikban a nyugdíjágazatban használt ügyviteli rendszerek szállítására.

A MÁK azóta is évente több száz milliót fizet a nyugdíjbiztosító iratkezelő rendszeréhez kapcsolódó szolgáltatásokért. A 2020 januárja és 2022 decembere közötti időszakra összesen 1,39 milliárd forint értékű munkát igazolt a kincstár. A cég díjazását 2022-ben 603,7 millióban határozták meg.

A fellelhető MÁK-szerződések szerint jelenleg két szerződésük van a céggel:

egy határozatlan idejű vállalkozási keretszerződés jogszabálykövetésre 529,4 millió forint értékben,

illetve egy idén januárban lejárt 348 millió forintos GovSys üzemeltetési kontraktus.

Vágujhelyi Ferenc végül idén májusban távozott az adóhivatal éléről. Ennek oka, hogy a NAV elnöke 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatát, az államtitkárok megbízatása pedig a kormányváltással automatikusan megszűnik.