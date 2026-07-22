magyar államkincstárnavmákvágujhelyi ferenc
Gazdaság

Népszava: A volt NAV-elnök rokonainak cége újabb 150 milliós szerződést kapott a Magyar Államkincstártól

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 07. 22. 06:36
Varga Jennifer / 24.hu

Újabb 150 millió forintos szolgáltatási keretszerződést kötött a Magyar Államkincstár (MÁK) a New Age Software (NAS) Kft.-vel – írta meg a Népszava.

A lap azt írja, hogy a szerződéskötés előtt ugyan kiírtak egy tendert a GovSys rendszerek üzemeltetésének támogatására, a kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások biztosítására, hibaelhárításra, de műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket már nem határoztak meg, mondván, a hirdetmény nélküli tárgyalási eljáráson úgyis csak egy meghatározott gazdasági szereplő adhat be ajánlatot. Ez pedig az a cég amely a GovSys két szoftverét kifejlesztette.

Mi az a GovSys?

A GovSys 1. és 2. a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál alkalmazott iratkezelő rendszer, amely kiterjed a nyugdíj-megállapításra, adategyeztetésre, nyilvántartásra és iratkezelésre szakrendszeri integrációval. A MÁK közlése szerint a cég határozatlan időtartamra szóló kizárólagos jogokkal rendelkezik a GovSys iratkezelő szoftver továbbfejlesztésére, testreszabására, valamint a jogszabálykövetésre.

A kizárólagos jogok miatt a rendszer-üzemeltetés támogatását csak a NAS Kft. tudja biztosítani, más cég részvétele nem lehetséges az eljárásban. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) már 2019-ben jelezte, hogy ezek az informatikai rendszerek sérülékenyek, mivel „több tekintetben külső szolgáltatóktól függenek”.

Az idei szerződés 12 hónapra szól, a megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatás mennyisége várhatóan havi 180 óra.

Családi kapcsolatok

A lap azt írta, hogy a NAS Kft. tulajdonosai Bartakovics István, valamint a Trabzon Kft., amely Lévai Tibor és Lévai Tamás cége, akik a NAV májusban leköszönt elnökének, Vágujhelyi Ferencnek a mostohatestvérei.

A cég egyik vezetője Lévai Tibor. Ő vezeti a kincstárnak előzőleg szintén dolgozó Professzionál Informatikai Zrt.-t is, amelynek korábban a volt NAV-elnök is tulajdonosa volt. A cégben megfordult Tiborcz Péter is – Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak a testvére. Tiborcz Péter a lap szerint éppen akkor dolgozott a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) informatikai fejlesztési főosztályvezetőként, amikor Vágujhelyi informatikai elnökhelyettes lett.

Fő megrendelő

A NAS Kft. fő megrendelője a Magyar Államkincstár, amely 2017 novemberében magába olvasztotta az eredeti megrendelő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (ONYF), így megörökölte a két már meglévő, 2004-es szerződést. Az elsőben különféle operációs rendszerek alkalmazásfejlesztésére szerződtek, míg a másikban a nyugdíjágazatban használt ügyviteli rendszerek szállítására.

A MÁK azóta is évente több száz milliót fizet a nyugdíjbiztosító iratkezelő rendszeréhez kapcsolódó szolgáltatásokért. A 2020 januárja és 2022 decembere közötti időszakra összesen 1,39 milliárd forint értékű munkát igazolt a kincstár. A cég díjazását 2022-ben 603,7 millióban határozták meg.

A fellelhető MÁK-szerződések szerint jelenleg két szerződésük van a céggel:

  • egy határozatlan idejű vállalkozási keretszerződés jogszabálykövetésre 529,4 millió forint értékben,
  • illetve egy idén januárban lejárt 348 millió forintos GovSys üzemeltetési kontraktus.

Vágujhelyi Ferenc végül idén májusban távozott az adóhivatal éléről. Ennek oka, hogy a NAV elnöke 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatát, az államtitkárok megbízatása pedig a kormányváltással automatikusan megszűnik.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Így ünnepli Európa a magyarok győzelmét
Gajdos László: 17 zebra fordult meg Hatvanpusztán, ötről nincs semmi infó
Török Gábor: Véget értek a mézeshetek Magyar Péterék számára
Kizuhant a harmadikról és meghalt egy férfi Kecskeméten
Kifosztotta a Hortobágy egyik halastavát az informatikai milliárdos cége
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik