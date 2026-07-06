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Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

GETTY IMAGES
24.hu
2026. 07. 06. 06:56
GETTY IMAGES

2026. július 6., hétfő

Friss hírek

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon július 18-ig.

BKK

  • 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót, a Kálvin téren a Kiskörúton áll meg.

Mai időjárás:

  • A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
  • Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

Névnap:

  • Csaba

Deviza középárfolyam:

  • EUR 353,66
  • USD 308,79
  • CHF 384,74
  • GBP 412,54

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