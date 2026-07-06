Hétfői friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. július 6., hétfő
Friss hírek
- Az ügynökakta-törvényről és a fővárosi csődelkerülő hitelről is vitázik a parlament Magyar Péter távollétében.
- Martonyi János lemondott Áder alapítványának kuratóriumi tagságáról.
- NASA-igazgató: Az USA hónapokban mérhető versenyt fut Kínával a Holdra szállásban.
- Hároméves kislányával a karjában merült el egy férfi a Dunában, csak a gyereket tudták megmenteni.
- Novak Djokovic 39 évesen írt történelmet Wimbledonban. Roger Federer csúcsát döntötte meg.
- Jó, ha a FIFA-elnök az ember barátja: sajtóhírek szerint Donald Trump kérte az amerikai csatár eltiltásának felfüggesztését.
- Visszavonulás, felmentés, brazil égés, angol gála – ez történt a világbajnokság 25. napján.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon július 18-ig.
BKK
- A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót, a Kálvin téren a Kiskörúton áll meg.
Mai időjárás:
- A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul.
- Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
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