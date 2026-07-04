magyar péteralkotmánymódosításhankó balázspikó andrás
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.07.04.

24.hu
2026. 07. 04. 20:35
  • Magyar Péter benyújtotta az új alkotmánymódosítást, elküldik Sulyok Tamást – íme a legfőbb pontok
  • Bizottságok, MNB, nemzeti lobogó: jelentősen szűkül a sarkalatos törvények köre
  • „Elnézést kérek Fruzsinától is és Öntől is a 2013-as riportom miatt” – Bodacz Balázs reagált Pikó András kritikájára
  • „Nem teszi jóvá a 13 évvel ezelőtt történteket”- reagált Pikó András arra, hogy Bodacz Balázs elnézést kért
  • Koncertek és a bunyevác irodalom gyöngyszemei is kaptak volna pénzt Hankó Balázs utolsó személyes támogatásaiból
  • Megszólalt a Fidesz a Hankó-botrányról: minden forint jó helyre ment
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